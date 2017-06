Rock Werchter 2017: het ideale parcours voor donderdag

Stapschoenen aan? Tent aan de grond genageld? Uw gehele spaarrekening omgezet in drankbonnetjes? Uw alfabet al een keer voorgeboerd? Dan bent u klaar om úw editie van Werchter 2017 in gang te trappen. Maar omdat geen enkele groene wei compleet is zonder een alleswetende scheidsrechter, loodsen wij u richting de concerten die een béétje meerwaardezoeker toch gezien moet hebben . Te beginnen met – we moesten érgens starten – de optredens op donderdag .

Het Zesde Metaal

Main Stage, 13.15

Een donderdagnamiddag openen in Werchter: het is slechts iétsje makkelijker dan hetzelfde proberen op woensdag. Om maar te zeggen: er zijn dankbaarder taken in deze wereld. Gelukkig heeft de organisatie deze zomer op veilig gespeeld: er staat nog altijd eigen talent vooraan de affiche, zoals het hoort, maar met Het Zesde Metaal (Main Stage - 13.15u) kan u er tenminste wel van op aan dat het een publiek die naam waardig zal trekken. Dankzij Wannes Cappelle en dankzij diens ‘Ploegsteert’, vorig jaar nog gekroond tot beste Belgische nummer ooit door Radio 1. Maar ook dankzij tal van andere, bol van de levenswijsheden staande schrijfsels – wie ‘Naar de Wuppe’ nu nog niet kan meekelen, is straks gezien voor het hoofdpodium. De prijs die u daarvoor betaalt: Tout Va Bien missen, dat ondertussen The Barn voor geopend zal verklaren (13:00). Maar een blik op de verdere affiche leert dat elektropop van eigen bodem - Bazart! Vuurwerk! Oscar & The Wolf! – errug goed vertegenwoordigd is dit jaar: wat u nu mist, kan u later dit weekend dus nog ten overvloede goedmaken.

Cigarettes After Sex

The Barn, 14.10

Bovendien zal u The Barn nog genoeg van binnenuit zien vandaag. Tijdens Cigarettes After Sex (The Barn, 14.10u) bijvoorbeeld: het geesteskind van de Texaan Greg Gonzalez, die met z’n sferige shoegaze zo hard op doorbreken staat dat er ijlings steunbalken aangerukt zullen worden tijdens zijn concert. Doe uzelf, uw tot op de millimeter in de plooi gelegde snor en uw street cred een plezier, en wees erbij nu het nog hip is.

Whitney

KLub C, 15.00

Als u toch bezig bent karmapunten te verzamelen, steek dan na afloop uw ongetwijfeld al uitgedroogde kop binnen in de Klub C, en laaf die aan het van schone weemoed en schurend onbehagen klaterende beekje dat Whitney (Klub C - 15.00u) heet. Onze Man zag de groep vorig jaar op Dat Andere Grote Vlaamse Festival aan het werk, en hij heeft sindsdien nog altijd geen woord gezegd. Wij danken Whitney. U dankt hén straks.

Savages

Main Stage - 15.00

Een geheide knaller: ja. Maar wie er vorig jaar bij was in Werchter, toen de vrouwengilde from hell nog een tent op stilettostelten zetten, weet dat zulks moeilijk te evenaren zal zijn. En al helemaal niet vanop het poco afstandelijke hoofdpodium, bij dat sikkeneurige daglicht.

Mark Lanegan

The Barn, 15.45

Slim gezien van de Schuer: geen concurrentie voorzien voor Mark Lanegan, zo ondervinden de andere bands ook geen concurrentie van Mark Lanegan. De rijzigste aller baritons zal dus op uw onverdeelde aandacht kunnen rekenen wanneer hij ‘Gargoyle’, z’n alweer puike nieuwe plaat, komt toelichten. Dat Lanegan door de jaren heen meer lucratief gecumuleerd heeft dan de doorsnee PS-politicus – moeten we het hier écht nog een keer hebben over Queens of the Stone Age, Isobel Campbell en The Gutter Twins? – weet u intussen wel. Blijft echter een raadsel: hoe het toch komt dat hoe warmer Mark ons toezingt, hoe méér kippenvel we krijgen. Antwoorden na afloop op een gele briefkaart deponeren bij de Humo-stand.

Agnes Obel

The Barn, 17.35

Beth Ditto

Klub C, 18.35

Lorde

The Barn, 19.35

Donderdagavond begint zoals élke avond zou moeten beginnen: met drie vrouwen die zich in bochten wringen om op uw goeddunken te kunnen rekenen. In dit geval: Agnes Obel, Beth Ditto en Lorde. Kiezen hoeft u niet: Beth begint pas als Agnes haar laatste noot heeft gespeeld, waarna zij op haar beurt afgelost zal worden door Lorde. In de tourbussen van Agnes en Beth prijkt Werchter al een tijdje tussen de favoriete bestemmingen in de gps, al was dat bij Ditto tot nu vooral als frontvrouw van het intussen ter ziele gegane Gossip. Hoe ze het solo doet? U kunt het vandaag te weten komen, al hebben we het eerlijk gezegd nu al moeilijk om de andere leden van Gossip nog voor de geest te halen.

Lorde heeft dan weer geen enkele introductie nodig om zich tot bezienswaardigheid te laten uitroepen: poproyalty - haha! - sinds haar zestiende, een leeftijd waarop wij alleen nog maar konden drómen van zo’n diepe stem, en vier jaar en twee platen later nog altijd relevant genoeg om een uurtje van uw verlengd weekend te mogen opeisen. Bovendien zijn Nieuw-Zeelanders die niet op hobbits lijken zeldzaam - en in Werchter al helemaal.

Dilemma van de dag

Prophets of Rage (Main Stage, 16.45u.) of Warhola (Klub C, 16.45u.)

Een verscheurende keuze. Het is 16.45u: Prophets of Rage op het hoofdpodium of Warhola in de Klub C? Een supergroep die naam wardig (drie delen Rage Against The Machine, twee delen Public Enemy en één deel Cypress Hill) tegenover de winnaar van Humo's Rock Rally 2014 - en dus eigenlijk ook een supergroep. De oplossing? Zoals Siegfried Bracke sprak toen iemand 'm vroeg of hij zou kiezen voor z'n zitje bij Telenet of dat van Kamervoorzitter: 'Waarom niet allebei?' Nadat de set van Warhola tot een einde gekomen is, moeten Prophets of Rage immers nog 25 minuten vullen op het hoofdpodium: neem na afloop dus als de bliksem de kortste weg van de Klub C naar de Main Stage - en onthou dat de allerbeste sluipweg door de eetkraampjes loopt. Probeer niet in de frietne te trappen.

Arcade Fire

Main Stage, 20.50

Hebt u tijdens Kings of Leon nog geldige redenen om verstek te geven (zie verder), dan hebt u die niet voor Arcade Fire, dat door een onrechtvaardige speling van het lot vóór de broers Followill geprogrammeerd staat. Akkoord, de Canadezen zullen wel nooit gigantische mensenmassa’s in vervoering brengen – al kan een Sportpaleisje er af en toe wel af – maar ze zijn wél zonder twijfel de meest relevante band die u donderdagavond tegen het lijf kunt lopen nabij Rotselaar. Waar winnaars zijn, zijn echter ook verliezers: Xavier Rudd ziet zo z’n hele set in de Klub C overlapt door Arcade Fire, en is daarvoor bovendien helemaal van Australië naar Vlaams-Brabant afgezakt. Dat hij op z’n minst de fairplaybeker mag winnen.

The Chainsmokers

The Barn, 21.45

Mura Masa

Klub C, 23.00

Mura Masa en The Chainsmokers staan samen in voor zo’n driekwart van al wat er vandaag de dag voorbijkomt op de populaire radiozenders en kunnen dus, gevraagd naar hun voornaamste troef, wel beweren dat ze ‘heel erg nú zijn.’ Prima argument, al moet wel gezegd dat er één probleem is met optredens die ‘heel erg nú zijn’: de herinnering eraan is in de meeste gevallen slechts beperkt houdbaar. Trouwens, was MySpace ook ooit niet heel erg ‘in’? En polio? Iets om over na te denken in uw tent.

Kings of Leon

Main Stage, 23.10

Onze kop eraf als de familie Followill in de Werchter-backstage geen gratis bakje festivalfrieten in de handen gepropt zal krijgen, en wel omdat ze hun tienbeurtenkaart vol hebben. Enfin, sommige bronnen houden het met deze editie erbij dan weer op zes of zeven passages, maar het zou ons niet verwonderen mochten ze er een paar over het hoofd gezien hebben. Maar elk nadeel heb z’n voordeel: u weet zo intussen wel mooi wat u kunt verwachten. Stadionmelodieën, meezingers en – sommige dingen wennen blijkbaar nooit – een wat onwennige podiumact. De Followills brengen met ‘WALLS’ trouwens een nieuwe plaat mee naar Werchter, maar die is lang geen verplichte kost. Wees eerlijk: u zit toch gewoon weer te wachten op ‘Sex on Fire’.