Money, money, money

Tot 1993 stipuleerde de wet op landloperij dat iedereen genoeg geld op zak moest hebben om een brood te kunnen kopen, zoniet volgde een onverbiddelijke arrestatie. Een kwarteeuw later word je sneller raar aangekeken als je nog cash bovenhaalt in plaats van met je kaart te betalen. Ook op het festivalterrein is elektronisch betalen het devies. Drankbonnen, eten, merchandising en euh, nog veel meer: gewoon even uw kaart in de sleuf en u kunt weer verder. Cash kan natuurlijk ook nog altijd, en er is op het terrein nog steeds een bankkantoor van KBC, mét automaat.

Wie het geld nóg vlotter wil laten rollen kan 48 uur voor zijn/haar komst naar Werchter de Payconiq-app op de smartphone installeren. Wie daar de finesses van wil weten, surft best even naar https://www.kbc.be/particulieren/nl/payconiq.

De smarthphone opladen kan op verschillende plaatsen op het terrein, voor gratis wifi moet u in de cateringzone op het B-terrein zijn of aan de North West Walls.