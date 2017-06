Straks nog genoeg over de muziek, we beginnen met datgene waar het elk jaar toch maar weer mooi om draait: de praktische info !

Money, money, money

Tot 1993 stipuleerde de wet op landloperij dat iedereen genoeg geld op zak moest hebben om een brood te kunnen kopen, zoniet volgde een onverbiddelijke arrestatie. Een kwarteeuw later word je sneller raar aangekeken als je nog cash bovenhaalt in plaats van met je kaart te betalen. Ook op het festivalterrein is elektronisch betalen het devies. Drankbonnen, eten, merchandising en euh, nog veel meer: gewoon even uw kaart in de sleuf en u kunt weer verder. Cash kan natuurlijk ook nog altijd, en er is op het terrein nog steeds een bankkantoor van KBC, mét automaat.

Wie het geld nóg vlotter wil laten rollen kan 48 uur voor zijn/haar komst naar Werchter de Payconiq-app op de smartphone installeren. Wie daar de finesses van wil weten, surft best even naar https://www.kbc.be/particulieren/nl/payconiq.

De smarthphone opladen kan op verschillende plaatsen op het terrein, voor gratis wifi moet u in de cateringzone op het B-terrein zijn of aan de North West Walls.

Geen túúúút!

‘Scheidsrechter, ik speelde zuiver de bal!’ ‘Maar jongen, ik had niet eens gefloten!’ Vroeger een vaak gehoorde dialoog op amateurvoetvalvelden in het weekend na Rock Werchter. Sinds vele jaren echter doet de organisatie verregaande inspanningen om de oren van de festivalganger te sparen en tegelijkertijd toch een hoogstaande muziekbeleving te garanderen. De geluidsinstallatie te Werchter is van zulk buitenaards niveau dat u Radiohead zult voélen, zonder zich al te vaak te moeten afvragen ‘Wat zingt Thom daar?’. Maar uw oren zijn de onze niet, en al helemaal niet die van Michel Follet, waarmee wij bedoelen: wat voor de één easy listening is, klinkt de ander als hardrock in de oren. Wie meer bescherming wil, kan langs de info- en mechandisingstanden voor gratis oordoppen.

Verloren voorwerpen

Oordoppen kwijt? Twee mogelijkheden: u loopt gewoon nog eens langs voor een gratis setje, of u passeert – het milieu, de opwarming van de aarde en het recycleren van het eigen oorsmeer indachtig – aan de stand met Verloren Voorwerpen, die tevens naar de naam Infostand luistert. Als u ‘m niet vindt, vindt u onderweg misschien wel uw oordoppen. Positief denken! Buiten de festivalweide worden de verloren voorwerpen verzameld bij de politiepost op de brug van Werchter. Na het festival nog iets kwijt? Ga dan met de fiets – of als u uitgerekend díé kwijt bent: met bus, auto of helikopter – naar het gemeentehuis van Rotselaar. Of eerst even mailen naar verlorenvoorwerpen@rotselaar.be of bellen naar 016/61.63.11, waar ze u vanaf 6 juli te woord staan.

EHBO

Een teen, een been of gewoon het noorden kwijt: de kans is groot dat ze u aan de EHBO-stand kunnen helpen of alleszins de pijn kunnen verzachten. De weg naar de EHBO-stand wordt op het hele terrein op vele plaatsen duidelijk aangegeven middels borden die – we kid you not – de weg naar de EHBO-stand aangeven. En kan het voor een geruster hart zorgen als wij zeggen dat ook het MUG-team van Leuven gedurende het hele festival geen klein beetje paraat zal staan? Natuurlijk kunt u, gesteld dat u uw gsm niet kwijt bent, ook altijd bellen naar het noodnummer 112.

Garçon!

Eens goed tafelen, ook daarvoor komt men naar Werchter. De tijd dat men zich een weekend overeind diende te houden met braadworsten en andere vetsoorten is lang vervlogen. Wie zijn maaltijd graag vegetarisch, veganistisch of gluten- of lactosevrij wil, hoeft te Rock Werchter niet op de kin te kloppen. Nieuw dit jaar is Apero, een ‘paviljoen in het groen’ waar men terecht kan voor Leffe Royale Whitbread Golding, Leffe Royal Ella, Scotch CTS, Tripel Karmeliet, Goose, wijnen van Los Monteros en cava van Luna de Murviedo. Bacardi serveert Mojito, Martini Bianco en Rosato met tonic. En jawel, er zijn ook niet-alcoholische dranken. Openingsuren: van 12.00 tot 22.00. Vindplaats: naast The Barn.

Ter afronding

We kunnen u nog mededelen dat er voor houders van een campingticket The Hive Entertainmentzone is - waar u alle faciliteiten terugvindt die een kampeerder-de-luxe zich maar kan wensen, en waar er elke avond concerten en DJ-sets plaatsvinden - www.rockwerchter.be/nl/camping/the-hive/the-hive-entertainmentzone. En dat de kans groot is dat wij u daarmee nog steeds niet alle info hebben verschaft. Infojunks kunnen de Werchter-website, lichtkranten, schermen of de festival-app raadplegen, en wie dan nog met iets zit, mag naar de infostand, waar zelfs de domste vragen zullen worden beantwoord met een gratis glimlach. Wordt leuk!