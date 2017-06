'Laat de gekwelde tiener in u nog eens van de leiband!'

Frank Carters & The Rattlesnakes

Main Stage, 13.00

Trap ons onzacht in het kruis als u ons ooit hoort beweren dat Frank Carter & The Rattlesnakes de relevantie zelve is, maar als u niet vies bent van een vette lap punk-‘n-roll, dan moet u het optreden van deze rauwdouwer uit Londen beslist meepikken. Oké: hij mist het engagement van The Clash, de hooks van Rancid of de songs van Shane McGowan, maar compenseert dat ruimschoots met alles wat hij in z’n hardcoreverleden oppikte. Het ramt in elk geval lekker weg – die veertig minuten zijn dus zo voorbij.