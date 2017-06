Rock Werchter 2017: het ideale parcours voor vrijdag

Dilemma's van de dag

Coely (Main Stage, 13.00) of Lany (Klub C, 13.00)

De vermoedelijk beste en zeker meest succesvolle Belgische hiphopact van het moment of de groep die je moest gezien hebben oen ze nog niet mega waren? Moeilijk! Coely had hier vier jaar geleden al moeten openen, maar moest in in allerlaatste instantie forfait geven. Heeft haar debuutplaat 'Different Waters' afgeleverd en is er meer dan klaar voor. Daar tegenover: het trio LANY (Los Angeles New York) dat met 'ILYSB' (I Love You So Bad) een heerlijke zomersingle heeft ide op Spotify al meer dan vijftig miljoen keer beluisterd werd. Vijftig miljoen keer. Hun andere songs ook niet slecht.

Slowdive (Main Stage, 14.00) of Vuurwerk (Klub C, 14.00)

In de ene hoek: Slowdive, shoegaze uit de tijd dat het genre nog geen naam had, in 1995 schielijk overleden, afgelopen mei met een titelloze plaat weer uit de doden opgestaan. In de andere hoek: fijnproeverselectronica van Belgische makelij. Wedden dat u hier alleen uitraakt?

Tamino

The Barn, 13.30