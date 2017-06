Exit oordopjes

Omdat het geluid door de nieuwe regels van de overheid ondertussen zo stil staat, worden er vanaf dit jaar geen oordopjes maar hoorapparaten uitgedeeld.

Wie echt hip is, gaat voor een klassiek exemplaar.

Patatje oorlog

Om de aanwezige noorderburen niet te véél het gevoel te geven dat ze thuis zijn en hun massale toestroom de komende jaren wat af te remmen, zal presentator Otto-Jan Ham twintig procent minder Hollands proberen te klinken. In datzelfde verband zijn polonaises met meer dan tien personen (of meer dan vijf dronken personen) verboden, net als het iets te luchtig en in groep luidkeels vals meezingen, het als hoofddeksel dragen van schuimrubber klompen en het luider dan negentig decibel bestellen aan de toog. Wie aan een frietkraam om een ‘patatje oorlog’ vraagt, wordt door de security ook meteen van het terrein gezet.

Bruin café

Voor wie toch alleen maar komt om te zuipen en, na een pint of tien, te zagen en te klagen is er een zo authentiek mogelijk ingericht bruin café.

Voor de sfeer

Bezoek ook eens The Cocoon, een speciale hoek voor festivalgangers die niet geïnteresseerd zijn in de muziek en alleen maar voor de sfeer komen. Voor extra sfeer zorgen verstuivers die een mengsel van verschaald bier, zweet, friet, braadworsten en urine verspreiden, en acteurs die dronken en luidruchtige festivalgangers spelen.

Ballenbad

Voor de allerjongste festivalgangers is er Fun World, een zone met onder andere een groot ballenbad en een speeltuin, en hoeken waar je met Lego of Play-Doh kunt spelen. De organisatie waarschuwt wel dat het met onder meer Charli XCX, Passenger en Blink 182 op de affiche in deze zone erg druk zou kunnen worden.

Rock Gert

De boot van Gert Verhulst wordt naar Werchter vervoerd, en elke avond presenteert de man een liveversie van ‘Gert Late Night’. Gert en de onvolprezen James Cooke zullen in hun unieke stijl converseren met BV’s, artiesten en ‘interessante mensen’ die op het festival aanwezig zijn. Via een ingenieus hydraulisch systeem zal de boot ook op en neer bewegen, zodat het publiek de indruk heeft dat het écht op Gerts boot zit.

Extra time

In de nieuwe Extra Time-tent zullen topanalisten Geert Devlieger, Gert Verheyen en Wesley Sonck met behulp van videobeelden en grafieken de concerten tot in de kleinste details analyseren en van deskundig commentaar voorzien. Met gastoptredens van Johan Boskamp, Filip Joos en Imke Courtois.

Deskundig advies

In de ‘Tempation Island’-tent geven Herbert, Merijn en Jefferson – privé of in groep – deskundig verleidingsadvies. Op de camping zullen Pommeline, Parastoo en Saartje in een speciale tent dan weer seksadvies verschaffen.

Tattooshop

Wie zich nog meer wil vereenzelvigen met de Temptation-deelnemers kan in het Ugly Tattoo Saloon een schreeuwlelijke, compleet onnozele of verkeerd gespelde tatoeage laten zetten. Voor de echte durvers is er het ‘Bad Hygiene Happy Hour’, dat ingaat wanneer de tatoeëerders wat zatjes beginnen te worden, en ze het wat minder nauw nemen met de hygiëneregels. De leukere manier om hepatitis-B op te lopen!

Toiletpapier

In plaats van tweelagig grofschurend papier zal er dit jaar drielagig, nét iets doordrukbestendiger en fijnschurend wc-papier in de toiletten voorzien worden. De organisatie benadrukt wel dat er nog altijd rekening moet worden gehouden met ‘individuele uitschieters’.

Molnerds

In de ‘De Mol’-tent kunnen nerds die maar niet kunnen stoppen met tips en theorieën over de laatste én de volgende reeks van ‘De Mol’ uit te wisselen, naar non-stop herhaalde afleveringen van het programma kijken of poseren naast bordkartonnen displays van Gilles De Coster, Davey, Eline en enkele andere kandidaten.

Festivalapps

Naast de inmiddels bekende Rock Werchter-app kunt u dit jaar nog een hele resem speciaal ontwikkelde festivalapps downloaden, waaronder eentje die bijhoudt hoeveel pinten u heeft gedronken, hoe hoog het alcoholpromille in uw bloed is en hoe vaak u al bent gaan pissen. Voorts is er een app die telt hoeveel calorieën u al aan frieten, pita’s en hamburgers hebt binnengespeeld; een speciale versie van Tinder die selecteert op muzieksmaak, geziene optredens, aantal gedronken pinten en gerookte joints én (voor wie op de camping verblijft) aantal douchebeurten; alsook een app die de stem van de huidige presentatoren in realtime omzet in die van voormalig presentator Guy Mortier, en er automatisch klassieke en lichtjes geactualiseerde grapjes uit zijn rijke Werchter-repertoire tussenvoegt!