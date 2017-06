'Wij spaarden ons suf om spuitbussen te kunnen kopen, tegenwoordig nemen ze het vliegtuig naar hun volgende opdracht'

Arne Quinze «In 2013 vroegen ze me om één van mijn installaties met houten balken op het festivalterrein te bouwen, maar het leek me daar niet de juiste plaats voor. Begrijp me niet verkeerd: kunst hoort absoluut thuis op een festival. Ik ijver er al vijfentwintig jaar voor om kunst van tussen de vier muren van een museum te halen, zodat er veel meer mensen mee in contact komen dan die ene schamele procent die onze musea bezoeken. Maar een festival als Rock Werchter leek me veeleer geschikt als een platform waar jonge kunstenaars hun ding mochten doen. En ik dacht meteen aan graffiti, aangezien ik daar zelf in de jaren 80 mee begonnen ben – ettelijke treinen en trams heb ik toen onder handen genomen. Illegaal, dat spreekt.»

HUMO Tijd om op te biechten: voor welke graffitiwerken uit de jaren tachtig ben je zoal verantwoordelijk?