Rock Werchter 2017: de wei ligt er (nu nog) maagdelijk bij

Neem het van ons aan: de wei van Werchter is onder de grassen wat de Kobe-biefstuk is onder de vleessoorten – malser wordt het niet, althans niet zonder kauwen. Dat hoeft ook niet te verbazen, aangezien de grond hier elk jaar tot een warme, modderige pastei gemasseerd wordt door duizenden bergschoenen, blote voeten, laarzen, en al wat er hier voor schoeisel doorgaat.

Voorlopig kunnen we ons echter nog vergapen aan dit klinkend voorbeeld van de Vlaamse agricultuur – weinig vlaktes, overigens, die ons zo weten te betoveren: een lekker plat vlak geschrankt door populieren en andere bomen die zelfs Joke Schauvliege niet tegen de grond kan krijgen. Als dát geen toonbeeld van volharding is, weten wij het ook niet meer.

Laten we echter niet té lyrisch worden, want de fluwelen sprietjes alhier (die we nu nog diep in onze neusgaten laten kriebelen) zullen over enkele dagen één en al vuil- en vunzigheid zijn. Genieten nu het nog kan, want dra zijn we voor onze bodemgerelateerde noden aangewezen op de kunststof aan de main stage of het nepgras van The Slope. Doodzonde, als u het ons vraagt, maar voor het groter goed (in dit geval: het amusement van het festivaldier) moet er al eens een plantje sneuvelen; vraag dat maar aan de dichtstbijzijnde veganist.

Gelukkig zijn de weergoden nog billijk, als het op de wei aankomt: geen moessonregens of hittegolven, maar een kwakkelig Belgisch weertje. Denk vooral aan dreigende wolkendekens, die ons (en ons teergeliefd grasveld) nog minder kunnen deren dan de pisstraal van de bezopen jongeheer die momenteel ons been opwarmt; wij hopen in ieder geval dat het hier nog lang groen mag zijn. Nu we eraan denken: consumeert een Vlaamse Blauwe meer of minder gras dan zo’n Vlaamse festivalganger?