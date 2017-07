Rock Werchter 2017: u gaat beneveld de nacht in

Indrinken is dezer dagen een begrip, maar in het land der festivals is heel de dag een indronk. Wij kropen vanuit ons donker hol naar de langzaam duister wordende wei, waar we hier en daar een zwaar beneveld kopje zagen, wanhopig op zoek naar de dichtstbijzijnde toog. Het is duidelijk: het Werchtervolk is op deze eerste dag al stevig in de drank gedoken, en dat belooft niet veel goeds voor de komende dagen (of net wel, dat kiest u zelf).

Hoe ons lodderig oog dat gespot heeft, vraagt u? Welnu, na jarenlange slavenarbeid in bruine kroeg Den Vetten Os kunnen we niet alleen sjoelbakken op professioneel niveau, maar ook dronkenlappen spotten van ettelijke kilometers afstand. Niets beter dan tussen doffe, schele blikken slalommen als een vis door een half afgestorven koraalrif. Pro-tip: als u de controle over uw oogbollen voelt wegglippen, is het tijd om het pintje even te laten staan. Hetzelfde geldt voor uw ledematen en blaas, en doubly so als u uw waardigheid wil behouden. Maar kom, men komt niet naar hier voor de waardigheid.

Enkele dames en heren hebben dat advies niet opgevolgd, zoals daar zijn: een drinkebroer met een trui van metalband Amenra bij het concert van Lorde, tienerpopster met een hoek af. Op zijn gezicht te lezen: I didn’t sign up for this. Een meneer die met vijfdubbele tong vertelde dat hij in een dronken bui graag mensen kapotmaakt (‘en echt tot op het bot hé, zowel fysiek als mentaal’). Oversharing, vriend!

Verder zagen we het obligate schreiende tienermeisje, een Brit die alle Walloons wankers noemde, emotionele knuffelaars (bah, menselijk contact!), langharigen die een wedstrijdje push-ups hielden, een jochie dat met zijn rug tegen een boom lag te hikken en na een tijdje – ja, wij observeren graag uitgebreid – indommelde. Dat belooft!