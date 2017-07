Concertreview: Cigarettes After Sex op Rock Werchter 2017

Cigarettes After Sex is, eeurgh, onthaasting. Het is nostalgie en het is tegelijk heel erg nu. En het heeft een dikke maand geleden een prachtige plaat opgeleverd. De gedomesticeerde New Yorkers rond Greg Gonzalez zijn op korte termijn een hot item geworden.

Aan een dus gezellig volgelopen The Barn toont Gonzalez snel en graag zijn repertoire 'smachtende blikken'. Een blik die in zijn geval verward kan worden met 'net een klein dutje gedaan, maar hier staan we weer'. Goed! De vertraging van 'Each Time You Fall in Love' staat haaks op de muziek en de drive van de meeste andere bands die hier dit weekend verwacht worden, of gewoon op de rollercoaster die het hele jaar 2017 is.

Lijzig, zacht meeslepend en je krijgt er een onbestemd knagend gevoel van in de buikstreek: Cigarettes After Sex is ook nog eens een stonerband! Op het scherm achter de band: het beeld van een matte glazen knikker die het publiek een wereld toont die kleiner, vreemder en zachter aan de randen oogt. Een geknipte metafoor voor 'K.' en 'Dreaming of You', twee van hun sleeper hits, visitekaartjes van een zwoel minimalisme. Cigarettes After Sex is de tegenpool van een naaktstrand: hoe minder om het lijf, des te harder onze verbeelding op hol slaat.

Als Gonzalez op plaat een enigma verbeeldt, een zwijmelende vinger op de pols, gaan hij en zijn band live op een zwalpende kamerplant lijken. Géén meeslepende live-act, Cigarettes After Sex. En een frontman met het charisma van een volgesnoten zakdoek. Op naar 'Nothing's Gonna Hurt You Baby', het speerpunt van de EP die Gonzalez in 2012 loste, en de slow als pijnstiller, een song om een zachtaardige verslaving mee te cultiveren, een PRTTPPSXXXDPSSSSSOIEPPPP... Shit! Uit de gitaar van Gonzalez schiet een kabeltje los: het oerend LUIDE, nog geen klein beetje irritante kabaal zuigt de sfeer in The Barn weg als een Nilfisk op oorlogssterkte. Gonzalez, duidelijk gegêneerd, zingt beteuterd verder, waarna u - stelletjes lieverds - hem troost met het hartverwarmendste applaus van de hele set. Iedereen tinnitus, maar ook: iedereen weer wakker.

Vorige week had Guns N' Roses hier 'Live and Let Die' en 'Knockin' On Heaven's Door', Cigarettes After Sex heeft 'Keep On Loving You' meegenomen: hun quintessentiële cover. Het opgeblazen, plastieken en - uuuuûûrrrggh - onuitstaanbare nummer van REO Speedwagon wordt bij Cigarettes een gevoelig, zwoel en sympathiek hoogtepunt. En ik weet niet of dat live een gewoonte van hem is, maar vandaag verandert Gonzalez de vaste tekst 'I wanna keep on loving you' in 'I'm going to keep on hurting you'. Ook typisch Cigarettes After Sex: SM verkopen voor vanilleseks.

Uitstekend duo om mee af te ronden: het oude 'Affection' en het nieuwe 'Apocalypse'. Mazzy Star en Slowdive zijn vaste huurders in de schedelpan van Gonzalez, en af en toe zetten ze een venstertje open.

Als we straks thuiskomen, zetten we de plaat nog eens op.