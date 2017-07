Dag 1 van Rock Werchter ligt inmiddels in het verleden. Wij vroegen professionele grapjurk Koen De Poorter - Neveneffect in hoofdberoep - om zijn licht te laten schijnen over enkele fenomenen die hij spotte op de weide. Bracke Siegfried, Thom Yorke en Bouba de Festivalvolhouder: geen van drieën wisten ze te ontkomen!