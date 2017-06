De Klub C twijfelde: uit de naden barsten of een indigestie oplopen? Intussen stonden wij ergens aan de kant, Mura Masa te beleven, en was er maar één vraag die ons bezig hield: 'Zou er eigenlijk al iemand gepist hebben tegen het tentzeil waar we tegen staan te leunen?'

'Sfeervol, maar deksels vrijblijvend, om het toch maar niet 'inwisselbaar' te noemen'

We besloten genoegen te nemen met het voordeel van de twijfel - 'Het is nog maar de eerste dag, toch?' - en onze aandacht te richten op wat Alex Crossan, de Britse post-puber die zich Mura Masa laat noemen als er een podium in de buurt is, zoal stond te doen daar vooraan. Al snel werd duidelijk dat er makkelijker dingen waren op een donderdag. Wat Mura Masa doet, gedijt namelijk prima als radiovoer. In de ether doet ie het goed, zo viel ook af te leiden aan de massale opkomst, maar live viel er snel al amper iets meer te vertellen dan op plaat. Nu ja, 'plaat' - Crossans debuut moet zelfs nog verschijnen. En toch een tent vullen. Sign o' the times.

Het resultaat was vooral ongevaarlijk, wat ze gelijk toejuichten bij de overvloedig aanwezige security: het soort fuifje dat bijna traditioneel geworden is voor een avond naast het hoofdpodium in Werchter. Sfeervol, maar deksels vrijblijvend, om het toch maar niet 'inwisselbaar' te noemen, mét de obligate vuilbekkende gastzangeres die ze in Engeland blijkbaar aan de lopende band richting vasteland sturen. Nu ja, toch een paar verschillen gezien met de stuk of wat andere elektronische slotacts die we de voorbije jaren al voor de kiezen hadden gekregen: zo stond Crossan er namelijk op om niet terug te vallen op een backing band, die in de praktijk toch maar de schijn zit op te houden, en dus deed hij alles gewoon zelf. Dat zorgde ervoor dat de jongen het ene moment op een cymbaal stond te hengsten, het andere een gitaar omgordde om die na één akkoord weer neer te leggen, om dan aan de andere kant van het podium snel iets te gaan typen op z'n laptop. Een merkbare indruk maakte dat niet op de muziek - noch op ons.

Snel een besluit en dan naar bed: Mura Masa had een feestje meegebracht precies op maat van mensen die sowieso bedacht waren op feesten - en geen centimeter breder. Makkelijk? Best wel. Lollig ja, maar met voorbedachten rade. En Jef Vermassen kan u vertellen dat dat verschil er wel degelijk toe doet. We vragen het 'm morgen wel in de VIP-tent.

Het moment

Toen je besefte dat Damon Albarn op 'Blu' te horen is, de nieuwe single van Mura Masa, en tegelijk merkte dat hij er niet bij was in Werchter. Natuurlijk had je het niet écht verwacht. Maar toch.

Het publiek

Schuldig, met voorbedachten rade.

Quote

'Zingt die nu écht over nuggets?'

Tweet