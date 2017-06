Vilnius was gisteren. In Dublin staan ze morgen, overmorgen én de dag erna. Vandaag is Rock Werchter. Op elf jaar stonden Kings of Leon hier maar liefst zeven keer op het hoofdpodium. De Editors komen aan zes. Vreemd: in 2017 zijn de Followill s pas voor het eerst de allerlaatste groep op de affiche. Zanger Caleb : 'Ik denk dat er geen enkel fucking festival is waar we zo fucking veel gespeeld hebben.'

De eerste keer, in 2007, hadden ze net een hitje met 'On Call'. Hun rode appelwangen verraadden wat ze al in interviews hadden gezegd: 'We weten het ook allemaal niet, jongens. We staan net als jullie te kijken van wat ons allemaal overkomt.' Tien jaar later weet de band goed genoeg wat ze doet, en het is er niet spannender op geworden.

In zijn bindteksten vat Caleb trouwens perfect onze impressies over de groep samen. Hij zegt: 'Jullie zijn geweldig, net zoals altijd.' Kings of Leon speelde óók een beetje zoals altijd: strak, met een indrukwekkend lang geworden sliert hits en zonder gedoe.

Ik dacht vooraf nochtans: 'Tiens, op de radio wordt Arcade Fire tegenwoordig te pas en te onpas 'de beste liveband van het moment' genoemd, waren zij hier dan niet de betere afsluiter geweest?' Nee, want voor Kings of Leon was veel meer volk opgedaagd. En ook ja, want bij Win Butler en co had je nog het gevoel dat ze het bijzonder vonden om op Rock Werchter te spelen, terwijl de Followills met hun gedachten al in Ierland zaten.

Over de fysieke inzet klaag ik niet: tussendoor zag je bij de zanger de aders als gespannen staalkabels in de nek liggen. Maar op plaat is pakweg 'Notion' een gloedvolle, warme, meeslepende track, op Werchter klonk het mechanisch en afstandelijk.

'The Bucket', 'Use Somebody' en 'Sex On Fire': dat waren de hoogtepunten, de momenten dat de weide een paar maatjes groter werd. 'Use Somebody' is een anthem geworden, en dan zijn de Kings op hun best. Larger than life. De andere radiohits - 'Radioactive', 'Pyro', 'Knocked Up' - dienden hier om de brug naar weer het volgende anthem te maken. Straf, als je dat kunt - maar op Rock Werchter 2017 nooit legendarisch.

Wie eens wil lachen, moet op zoek naar Kings of Leon op de vorige Rock Werchter-affiches. In 2008 stonden ze, net als Editors, in de lineup nog vroeger geprogrammeerd dan Ben Harper! Andere tijden. Tijdens het concert viel er bitter weinig te lachen, terwijl titels als 'Sex On Fire' en 'Supersoaker' toch doen vermoeden dat de groep gevoel voor humor heeft. In 2017 Followills plaatsen de business terug in 'show business'. In de buitenlandse pers lees ik dat de groep hun familiefeesten niet meer samen viert.

Het is natuurlijk nog maar de eerste dag, maar ik denk niet dat we de beste headliner al gehad hebben.

Er werd niet gebist.