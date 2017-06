Concertreview: Tamino op Rock Werchter 2017

Ik vond eerst de originele clip van Athos Burez en Tamino ’s broer (en vrienden, neem ik aan, want het budget moet lager zijn geweest dan hoe het eruit zag – altijd een goed teken) goed, dan de songs (‘Habibi’, ‘Cigar’, ‘Indigo Night’), daarna zijn stem. In omgekeerde volgorde dus, maar het enige wat telt is: geen van die elementen liet iets te wensen.

Tamino & co (ik meende Tom Pintens te herkennen, maar misschien vergis ik me) kregen het meest enthousiaste herkenningsapplaus van de dag – goed, het was pas half twee, maar toch.

‘Zijn hier fans van Arctic Monkeys?,’ vroeg Tamino-Amir Moharam Fouad. Ja, maar er waren er aanzienlijk meer van Tamino. ‘I bet you look good on the dance floor’ – geen idee waarom hij daarvoor koos, maar het werkte, ook al omdat ik het origineel al een paar jaar niet meer had gehoord.

Het hele concert zei Tamino niets (nou ja, een gemompeld ‘Dank u’), maar aan het eind, als de zenuwen gesmoord en de veldslag gewonnen was, zei hij ‘Merci, jullie waren fantastisch, ik zal dit nooit vergeten’. Eerder was er een terecht glimlachje van triomf van de drummer en een blik van verstandhouding met Tamino die zei: ‘Wow, het pakt hier!’

Ik hoor wat Leonard Cohen en wat Rufus Wainwright en een hint van Nick Cave en zelfs een vleugje Lana Del Rey na een sex change, maar eigenlijk ga ik het daarbij al iets te ver zoeken, want, alweer een compliment, Tamino imiteert niemand.

Waar kan het misgaan met iemand die alles heeft? Als zijn appeal wordt beperkt tot de meisjes die nu voor hem gillen en die binnen een paar jaar weer voor iemand anders gillen of te oud zijn geworden om nog te gillen, misschien? Dat kan een strenge manager en een team met visie op lange termijn verhelpen. Of als het trucje met de falsetto te vaak wordt ingezet? Aan een tekort aan talent zal het niet liggen. Tamino is klaar. Waarvoor, voor hoeveel en hoelang zal de toekomst uitwijzen, maar: hij is goed en hij is klaar. Een kort, sfeervol en mooi optreden.