Concertreview: Warhola op Rock Werchter 2017

Warhola in KluB C, men zou kunnen zeggen: dankzij Humo stond hier geen andere onzin.

Toen Warhola in 2014 Humo’s Rock Rally won, was er van Bazart nog geen sprake, of toch nog niet zo luidruchtig als nu. De groepen delen twee groepsleden: Daan Schepers (bas bij Bazart, toetsen en backings bij Warhola) en Oliver Symons (synth, gitaar en backings bij Bazart, handsfree frontman bij Warhola). Wij konden ons niet van de indruk ontdoen dat de massa die KluB C deed overlopen ook een heel klein beetje voor Bazart was gekomen.

Een banner op de eerte rij zei iets over de leeftijd van het publiek: ‘Oli, jij bent mijn bollie!’. Zou Oli het daar allemaal voor doen? Wellicht niet, maar leeftijden buiten beschouwing gelaten: het daverende applaus dat om iets over half zes in KluB C losbarstte was voor Warhola en niet voor Bazart.

Terug naar het begin. Warhola ging voor sfeer in de opening: twee drummers als communicerende vaten - als de één inademde, ademde de ander uit. Daarvoor twee toetsenmannen: de één vertoefde in basregionen, de ander trok de lead (of was het andersom?). En vooraan Symons in oversized hemd die met allerhande stemeffecten van mooie zanglijnen bloedmooie zanglijnen maakte. Je kunt je afvragen wat het zou voorstellen zonder die effecten. Weinig wellicht, maar dat kan van The Edge ook gezegd worden.

De sfeervolle opening werkte: een kwartier ver volstond een simpel ‘Werchter, laat jullie eens horen’ om de KluB C volledig uit zijn dak te laten gaan.

Pas ver in de set kwam er een gitaar aan te pas – en doken er zowaar echo’s van Pink Floyd op – maar wij leken de enigen te zijn die het jammer vonden dat ze vrijwel meteen ook weer weg was.

De hits werden diep in de set geserveerd, met ‘Jewels’ als afsluiter. Het publiek ging een laatste keer uit de bol, en toen Olga Leyers in de frontstage op onze tenen kwam staan, kon ook onze dag niet meer stuk.

Het moment

De gitaar in 'Woken': zo welgekomen en zo weer weg.

Het publiek

Wist: nog één keer slapen en 't is Bazart.