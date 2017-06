Het regende, dus we gingen ervan uit dat Vuurwerk afgelast was. Niet dus.

Maar toch, het Vuurwerk zoals we het anderhalf jaar geleden nog gezien hadden, kregen we niet te zien. Dat kwam omdat Vuurwerk, zoals dat gaat met vuurwerk, terwijl we even niet keken met veel misbaar ontpopt was tot iets anders. In dit geval: een groép. Toen we eind 2015 nog op de zolderverdieping van de AB naar een niet onaardige elektronische set stonden te kijken, moesten de heren het nog altijd voornamelijk hebben van hun catalogus aan remixes, waarmee ze kort daarvoor voor het eerst wenkbrauwen de hoogte in hadden gejaagd. Een slim maar veilig begin: ze hoefden ze zelf niet te pennen, die hits, en een beetje song die naam waardig laat zich altijd dankbaar uiteen nemen en weer in elkaar zetten zonder al te veel kwaliteitsverlies.

Maar dan volgde 2016, en 2017 eigenlijk ook, en Vuurwerk verhuisde naar Londen - want als ze van daar niet meer naar hier willen komen, gaan wij wel naar daar. Die verhuis heeft hen duidelijk deugd gedaan, hen richting gegeven, en ze zijn er met Khazali ook een prima stem tegen het lijf gelopen: een jonge Kele Okereke, qua stem én uiterlijk én podiumpresence. De songs waarin die mochten figureren, mochten er ook zijn: het leek wat op Oscar & The Wolf zonder de codeïnemaniertjes, het was Badbadnotgood zonder te gaan vervelen, Goose zonder het rockverleden, en - ook dankzij de verhuis, wellicht - de hitgevoeligheid van de Britse school, zonder daarom in te gaan op de verlokking om ter plekke in de Engelse mal te ploffen.

Er was, kortom, werk gekropen in Vuurwerk. En dan zeggen dat de heren maar een halfuurtje gekregen hadden. Maar dat was lang genoeg om een goede tweede indruk te maken. En iedereen weet dat je wel maar één kans hebt op een eerste, maar dat de tweede langer meegaat.

Het moment

Die van Vuurwerk hadden hun eigen lasers meegebracht, en genoeg stroboscopen om alle aanwezige epileptici een jacuzzi vol te doen schuimen.

Het publiek

Kreeg vanop het podium het advies om te doen alsof het al avond was, en gaf daar graag gehoor aan.

Tweet

