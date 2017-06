Rock Werchter 2017: zó loopt u erbij

Momenteel is het hier bewolkt, droog, fris noch warm – neutraler dan een Zwitser, quoi. Zo loopt u ook gekleed, blijkt uit onze tochten over de wei. Wat voor trends bloeien er uit de Werchterse graszoden?

1. De omnipresente zonnebril

Amper zon te bekennen? Dat maakt u geen ene flieter uit, want zowat negentig procent loopt hier rond met gekleurde glazen op hun snuit. Een kwestie van uw identiteit geheim te houden? Of om de orgastische tranen te verbergen die u straks bij Radiohead zal laten? We zijn benieuwd.

2. De Chiro-rokjes

Elk jaar hetzelfde liedje – en niet in de setlist van Kings of Leon, maar uit de monden van de oude Werchter-rotten: door het jong grut dat tegenwoordig naar de wei afzakt, heeft het hier meer weg van een kinderfuif dan van een festival. Kan kloppen, maar: Chiro-kinders nemen minder plaats in dan gemiddeld, u kan er makkelijker overheen kijken om het podium te zien, en ze hebben genoeg energie om vanavond tot ver na hun gewoonlijke bedtijd voort te feesten. Minpuntje blijft de hoogte van het gekrijs. Brrr...

3. De jeansshortjes

Zelfs in het betrekkelijk frisse weer van vandaag komen de lichtblauwe broekjes – tot nét onder de gluteus maximus – weer massaal uit de kast. Van vleeskeuren is er echter weinig sprake, het kippenvel zit een beetje in de weg.

Schitteren voorlopig in afwezigheid: de blote basten en de poncho’s. Geen torso’s die zichzelf bien cuit braden in de zon, geen kreeftrode nekvellen of melkwitte man boobs; geen kleurig plastic dat we elders zouden verwarren met een vuilniszak, maar hier dient als regenwerend kledingstuk. Maar ach, voorlopig géén onwelriekende massa en géén modderbad. Ook eens plezant, maar - afhankelijk van wat de weergoden in onze vruchtbare schoot werpen - vatbaar voor verandering.