Concertreview: Future Islands op Rock Werchter 2017

Herrings übernerdy dansstijl is ondertussen legendarisch en het is een troostrijk gegeven dat die grillige choreografieën waarmee hij eerder en elders zou zijn gepest nu renderen. Ik wed dat heel wat vrouwen zich na al die hotsende paardansen afvragen of Samuel tussen de lakens ook zo’n losgeslagen neurotisch beest is – zonder dat ze dat noodzakelijk aan den lijve willen ondervinden. ‘I ripped my pants but only a little bit so that’s cool,’ liet Herring weten. ‘I don’t wear underwear so that makes the show better,’ meende hij. De uitdrukking ‘too much information’ floepte in psychotisch neon aan in mijn hoofd.

Maar die songs... Ze zijn allemaal inwisselbaar, doorslagjes van hun ene hit, maar dan minder goed. Ze hebben allemaal die monotone baslijn, ze beginnen allemaal sympathiek neurotisch en drammen dan door tot ze abrupt stoppen. En ze doen mij te vaak denken aan slechte Depeche Mode en, voor wie zich die nog herinnert (of hen googelt, op eigen risico), Erasure.

En Herring acteert ze allemaal, acting én overacting. Soms leek het alsof hij, z’n familienaam eer aandoend, een Zeeuws Maatje in z’n keel liet glijden. Op andere momenten sloeg hij ettelijke keren met z’n vuist op het voorhoofd of met de vlakke hand op de hartstreek (nooit andersom).

Goed, hij heeft een op z’n minst ongewone zangstijl, maar wat mij betreft is die eendimensionaal: rochelen, smakken, brullen, grommen... Herring deed het allemaal. Eén keer lachte hij als een waanzinnige. Ik zou graag een simultaanvertaler op hem zien afstuderen.

‘This world is fuckin’ crazy,’ riep Herring. En ‘Letting go’ werd opgedragen aan het uitroeien van ‘racisme, haat en andere verouderde begrippen’. Even later brulde Herring ‘Just another fuckin’ day – sometimes the world takes us, sometimes we take the world.’

Ik ben geen fan, maar niemand kan ontkennen dat Herring zich smijt. Dit was een uitstekend concert van Future Islands en de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat minstens 70% van de mensen in de Barn het goed tot heel goed vond. Maar ik heb hen nu al genoeg gehoord. En als hun volgende plaat geen drastische koerswijziging of hogere versnelling biedt, zijn ze binnen een jaar of twee Passé Islands.