Rock Werchter 2017: groetjes thuis!

Omdat uw kinders, partners, of andere verwanten het te druk hebben met drinken, scharrelen, dansen en meebrullen om een teken van leven te geven, doen wij de groetjes in hun plaats. Et voilà: u heeft ze.

Zij die wél al iets gehoord hebben van hun festivalgangers, kregen waarschijnlijk vooral standaardzinnetjes voorgeschoteld, zoals ‘alles is in orde, lekker eten, fijne muziek’. En omdat we graag de klikspaan spelen – snitches get stitches staat niet in ons woordenboek – vertalen we die beweringen voor u naar meer accurate versies.

1. alles is in orde

Afgezien van de loeiharde kater die we er snel hopen af te dansen, de geschaafde poten van een hele dag rondbanjeren op de wei én te stoempen op de dansvloer, het geradbraakte lichaam van een eerste tentnacht (die ongetwijfeld níét zo goed meeviel als uw kroost beweert), en een eerste injectie slaaptekort in het zenuwstelsel, is het hier inderdaad in orde. En het belooft enkel erger te worden.

2. lekker eten

Allez, het eten dat we effectief in onze magen krijgen valt wel mee. Probleem is dat de stratosferische prijs van zes euro per pakje friet ons zo ongeveer dwingt om een ascetisch leven aan te nemen. Rock Werchter: de beste afvalkuur als u een normaal budget hebt. Oh, en knagende honger went wel; het voelt intussen slechts als een zacht sabbelen.

3. fijne muziek

Klopt helemaal, maar ‘fijn’ schiet misschien wat tekort. Niet om de woordenschat van uw kroost of aanverwant te beledigen (er gaan immers maar een honderdtal tekens in een sms), maar wij suggereren alternatieven als ‘oorverdovend’, ‘hemels’, ‘zielenknijpend’, ‘intergalactisch’, ‘fabelachtig’, et cetera. Of zoals een verdacht heerschap vol vertrouwen profeteerde: ‘Als je Tamino van ver hoort, is dat de perfecte wekker.’ Enfin, tot morgen!