Rock Werchter 2017: vochtig muilwerk op de wei

’t Is een eeuwenoud feit des levens dat de formule van warme avondzon, dromerige muziek en de mens van uw dromen naast u (en een drankje dabei) rechtstreeks leidt tot oplaaiende passie, die vervolgens uitmondt in intense sessies smoelroeren. Op Werchter hoeft u, bronstige bok zijnde, daar zelfs geen warme avondzon voor te hebben: een vaalgrijs wolkendeken is al genoeg om uw hormoonspiegel de hoogte in te jagen.

Aldus zagen we tijdens ons tochtje langs de wei een lappendeken van koppeltjes die, schrappen wat niet past: A) permanent in elkaar verstrengeld waren, B) zoete woordjes in het oor van hun poezewoefke fluisterden, C) met het hoofd op elkanders penske in slaap soezelden, D) op agressieve wijze de tong in elkaars mond ramden.

We zouden uiteraard liever zien dat de subjecten in categorie D een toilet opzochten om hun brandend broekvuur te blussen, maar kom, de geneugten van het vlees zijn een essentieel deel van het festival – en de avonturen van anderen evenzeer. Toch?

We kunnen u dus, onder het motto 'make love, not war', enkel aanmoedigen om uw affectie gretig te uiten, maar toch hoeven we niet te zien wiens amandelen u tot blinkens toe wil schoonlikken. Denk immers ook aan de medemensen-zonder-eega, die bij het zien van dergelijk getortelduif telkens met de neus op hun eigen eenzaamheid gedrukt worden. Schaam jullie, bandeloze schepsels!