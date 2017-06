Royal Blood is met een snoekduik gesprongen in het gat dat The White Stripes na hun pensioen hebben geslagen.

En ze nemen de draad overtuigend op waar The Black Keys die al een paar jaar laten liggen. Hun talent: recht op doel af. Vet wegsnijden. En ze doen het in Werchter met een al vanaf 'Where Are You Now?' aanhoudend volle, drie dagen in het haarvet van Etienne Vermeersch gemarineerde sound.

Royal Blood heeft het potentieel (en al minstens de helft van de songs) om hier over een paar jaar te headlinen.

Omdat Mike Kerr op opgesmurfte basgitaar snediger en krachtiger klinkt dan drie Matthew Followills. Omdat Ben Thatcher een drummer is die geen omwegen kent. En als de song hem even niet roept, neemt Kerr de honneurs wel alleen waar. Dan gaat Thatcher een eindje over het podium of door het publiek wandelen. Op StuBru stak hij eerder vandaag ook zijn broek af.

Ook omdat 'Lights Out' en - goede titel! - 'I Only Lie When I Love You' een cartoonversie van rock 'n' roll schetsen en uitstekend de indruk wekken dat het de enig mogelijke versie is.

Omdat 'Figure It Out' groots én vinnig is, en 'Ten Tonne Skeleton' traag en loodzwaar.

Als de Foo Fighters de populairste rockgroep van hun generatie verbeelden, staat Royal Blood al redelijk prominent aan de overkant van de generatiekloof.