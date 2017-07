Dat was namelijk, voor sommigen, een pijnlijke waarheid: dat de 'rock' in 'Rock' Werchter vandaag de dag niet meer zo heel veel betekent. Zie ook de 'Important' in VIP, de 'Socialiste' in PS, en de 'Richtingaanwijzer' bij 'BMW'. Donderdag stond al Lorde in The Barn, zaterdag zou het popsterretje Charli XCX in de Klub C staan, en vrijdag was er Dua Lipa. Je kan er om rouwen, maar dat doen we niet al te opzichtig: goeie popmuziek is ook een kunst. Grove veralgemening: de drie hierboven delen hoofdzakelijk dezelfde fans, maar - nog een grovere veralgemening - Dua Lipa had van de drie de beste stem meegebracht.

Ze is Brits, maar met Albanese roots. Nu is Albanië niet aan de andere kant van de wereld, maar 't is toch ver genoeg om al een heel andere soort jonge meisjes voort te brengen: de stem die Dua Lipa - 'r echte naam, jawel - in de keel had zitten, was een diesel: traag, warm en diep ronkend, waarmee ze onverwacht toch kon uithalen wanneer nodig. Of ze er ook de Antwerpse lage-emissiezone mee binnen mag, kunnen we niet zeggen. Maar Werchter was ook al goed.

Konden we maar even jaloers zijn op Lipa's songs. Hits heeft ze al, daar hebben we het niet over. 'Blow Your Mind', 'Hotter than Hell', 'Be The One': de ether wordt er mee volgestampt tegenwoordig, en in de Klub C werden ze onthaald als de 'Paranoid Android', 'Karma Police' en 'Creep' van een generatie die lak had aan geschiedenis en Wat Vooraf Ging. Maar telkens we ze horen kunnen we het niet laten om behoedzaam op zoek te gaan naar de houdbaarheidsdatum op de verpakking, als een blikje tomatenpuree achterin de kast.

Driekwart van de tijd had Lipa een geel vestje om het fel ontwikkelde middenrif gedrapeerd. Af en toe liet ze er één schouder uit piepen, soms twee, om het kleinood tegen het einde aan dan toch maar helemaal af te gooien. Het was met 'r talent, denken we graag, net zoals met haar schouders: af en toe liet ze het zien, en tegen het einde aan wisten we wel zeker dat, 'ja, die meid kàn iets'. Maar er was kwestie van dat floddervestje van songs, die lang niet altijd boven het songfestivalniveau uitstegen - òòk een festival, toegegeven, maar het heeft niets gemeen met Werchter - en die uiteindelijk een beetje te benauwd zaten voor zo'n stem als de hare.

We onthouden: er zit meer in Dua Lipa dan ze voorlopig kan, of wil, tonen. Het goede nieuws: ze is nog maar 21. Opgroeien kan altijd later nog. Nòg beter nieuws? Dat geldt ook voor haar publiek.

'My name is Dua Lipa, I love you' - Of ze haar liefde aan u betuigde, dan wel de afkomst van haar naam uitlegde - Lipa zou 'Ik hou van u' betekenen in het Albanees - was niet duidelijk.

