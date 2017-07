Paniek in Miami na de triomftocht van Coely in Werchter: Beyoncé weet nu dat ze dringend haar toonladders moet oefenen.

'Het was van Jan Jambon in baggy pants geleden dat ik zoveel swag had gezien'

Do believe the hype: Coely is álles wat je van muziek verlangt. Geen pluizige first world problems, wel een dringende, dwingende boodschap. Geen uit de eigen navel gepulkte details, wel de essentie. Geen aanstellerij, wel schoonheid.

Een halfuurtje kreeg ze maar, vrijdagochtend op de Main Stage, maar het waren dertig opwindende, naar het hart klauwende, bloedmooie minuten. Die Stem! Die Songs! Die Stém!

Coely liet zich prima omringen. Haar band weet wat Jimi Hendrix ooit met een gitaar heeft gedaan. Yann Gaudeuille bleek de perfecte mannelijke tegenstem: hij pakte haar schaduw, niet haar zon. Talentje, trouwens: kan zo bij Anderson .Paak aan de slag. En dan was er nog Dvtch Norris natuurlijk, werkelijk de meest patente Dvtch Norris die ik ken.

Maar elk melkwegstelsel heeft z’n poolster, en dat was dus de verrukkelijke Coely: haar soul heeft hotpants aan die de bilkaakjes vrijlaten. ‘No Way’? Het was van Jan Jambon in baggy pants geleden dat ik zoveel swag had gezien. ‘The Rise’? Op het kruispunt van hiphop, gospel en funk gebeuren prachtige ongevallen. ‘Can’t Get Away’? Beyoncé, ga je toonladders oefenen.

‘Don’t Care,’ zong ze, maar ze was aan het jokken: Coely cares. Dat máákt haar net: dat ze echt is, oprecht, het elegante tegendeel van clickbait. Die soepele glimlach op haar gezicht was het prachtige antwoord op elke ongestelde vraag. Studio Vandersteen zou ‘m eens moeten tekenen.

Of nee, toch maar niet.

Het moment

Afsluiter ‘Celebrate’: zij droeg ‘m op aan haar mama, ik aan de mijne. Viert moeder!

Het publiek

Kon er weer tegen: een halfuur Coely is het veel mooiere equivalent van vijf sessies mindfullness.

Quote

‘I made it to Werchter! Eindelijk!’ – drie jaar geleden hield een balorige appendix Coely van het podium. Het wachten meer dan waard, girl!

Tweet