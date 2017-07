’I am a fuckin’ rainbow’, pocht Frank Carter in het begin van het optreden. Raar; ik zie alleen een volgetatoeërde, brullende Maya de Bij over het podium stuiven.

De in een geel-zwart gestreept bloesje gehulde, roosharige zanger Frank Carter is duidelijk blij dat hij met The Rattlesnakes de mainstage mag openen. Gek, want op basis van tekstflarden als ‘I feel like I’m breaking / Under the heaviest weight’ en ‘Like I got a skeleton inside me, made from knives and chains, I want to feel it, when I'm out at night’, verwacht ik een depressief, blooddorstig, lijkbleek Dracula-achtig figuur op de bühne.

Maar kijk; frontman Carter en de vier anderen amuseren zich met hun Lidl-Kyuss en outlet store-Foo Fightersmuziek. Uw correspondent ter plaatse doet dat al heel wat minder. In de gitaarloop die de set feedbackend begint hoor ik nog iets spannends, maar bij wat volgt krijg ik plots zin om naar een Bloody Mary op zoek te gaan. Wat volgt zijn: met dertienhonderd in een dozijn passende, perfect inwisselbare grunge- en stonerrockers. Een volstrekt overbodige cover van ‘Happy Birthday’. En een afwisselend krijsende, giechelende, kushandjes gevende, en u en mij fotograferende Carter. ‘Jullie willen hier een leuke tijd, en wij gaan jullie die geven’, lacht die nog. ‘Sheer fucking terror, ringing out in my ears’, is alles wat ik krijg. Die Bloody Mary! Hier! Snel!

Publiek:

Hurkt op commando, host in het rond op commando, en amuseert zich kostelijk. Meer moet dat soms niet zijn.

Quote:

‘Just in case, that’s the way you open the main stage’, blaat Carter. Dertienhonderd en één groepjes die dat beter doen, mijn vriend. Het moment: Carter die, door omstaanders op handen gedragen, het publiek als een manische Napoleon Bonaparte aanschouwt.