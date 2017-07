Concertreview: J. Bernardt op Rock Werchter 2017

Game, set, Tindermatch: J. Bernardt tenniste iedereen in de Klub C naar een maanverlichte alpenwei.

'Verdorie, dit is een mooi liedje. Zou ik het op repeat mogen zetten?'

Jinte Deprez, dus. Ziet eruit als een betrouwbare vriend. Is de nachtportier van hotel Balthazar. Danst zoals je tipsy mama. En heeft een bijzondere plaat gemaakt. What’s not to like?

‘Running Days’, die bijzondere plaat, is een collectie liedjes die je brutaal uit het landschapskantoor kidnappen. Je kan erin verdwalen zonder ooit echt verloren te lopen. Een sexy plaat is het, een femme fatale die personeel heeft om haar sigaretten te rollen. Maar ook: een geváárlijke plaat, een huis met melancholische kamers.

In die indiekamers stond niet veel meubilair, die zaterdag in Werchter: drums en toetsen, meer volk duldt Deprez niet op de payroll. Dat betekent dus dat de blazers en de strijkers uit een doosje kwamen, maar daarom hoeft u nog geen mars op Brussel te organiseren: het was een móói doosje, om de gynaecoloog van Eva De Roo maar eens te citeren.

Aandoenlijk om te zien hoe Deprez zélf nog moest wennen aan zijn plaat. Hoe hij tijdens ‘On Fire’ leek te denken: ‘Verdorie, dit is een mooi liedje. Zou ik het op repeat mogen zetten?’ En tijdens ‘Wicked Streets’: ‘Wéér zo’n beauté. Ik ga de plaat kopen!’

Neen, geen klachten: J. Bernardt was even mysterieus als charmant. In ‘The Question’, bijvoorbeeld, een hoekig, tribaal ritme dat hij afdekte met het bijzondere patina van zijn stem. ‘Running Days’ had de warmte van gospel en de kilte van depressie - een prachtig, meeslepend nummer, een avontuur. En ‘The Other Man’ was een trip waar hij zelf drie weken van zal moeten bekomen.

Melancholisch, verknipt en bloedgeil – maar genoeg over mezelf: J. Bernardt sprayde een héél mooi schilderij in de Klub C.

Het moment

In de finale van zijn set ging Deprez een prettig rondje crowdsurfen. Had-ie natuurlijk afgekeken van Thom Yorke, gisteren tijdens ‘Creep’.

Het publiek

Liet zich betokkelen als een gewillig harpje.

Quote

‘Zijn dat mini-croissantjes of zit gij al aan de loempia’s?’ – yup, dit is dag drie van Rock Werchter.

Tweet

Blijft een geweldige band? Is nog maar net een band!