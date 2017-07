Concerteview: Machine Gun Kelly op Rock Werchter 2017

Machine Gun Kelly kwam onlangs nog maar onze aandachtsspanne binnenlopen: hij had geprobeerd om Eminem , z'n ooit zo grote idool, te dissen tijdens een freestyle. Om het met een klassieker te zeggen: ' This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.'

'Het is niet omdat van heroïne je tanden uitvallen dat je niet meer kan lachen'

Uitgerekend Em: hij die het mogelijk maakte om als bleekscheet òòk eens een verse te droppen zonder weggehoond te worden als Vanilla Ice-adept. Eminem zelf reageerde niet meteen op de heisa: vast te druk bezig z'n duiten te tellen. Maar het was niet dàt fait divers waaraan we de komst van Machine Gun Kelly te danken hadden. Daarvoor moesten we bij Linkin Park: een beetje opzoekingswerk toont al snel dat MGK immers mooi mee in hetzelfde pakketje geleverd wordt aan elke festivalorganisator die Linkin Park wenste te boeken. Herman was zo iemand. En dus: Machine Gun Kelly.

En Kelly, die kon niet beslissen of hij nu liefst frontman was van een metalgroep of toch maar gewoon rapper. Dus was hij beide, en kregen ook z'n meest hiphoppy nummers een soort metalbehandeling mee. Het resultaat had, eerlijk gezegd, meer weg van - wie we daar hebben - Linkin Park dan van pakweg Body Count. Toeval? Bestaat niet meer, vriend. Eén en ander begon snel te duidelijk te worden.

Dat Machine Gun Kelly zichzelf heel hoog heeft zitten, bijvoorbeeld.'I'm The alpha! I'm the omega!', gaf hij iedereen mee in het al even duidelijk getitelde 'Alpha Omega', en in het ook niet mistitelde 'Bad Mother Fucker' kreeg u een hint van wat Kelly zoal doet met cop cars en bitches allerhande. En dat allemaal zonder een spatje humor of zelfrelativering: de ingrediënten die pakweg een Eminem wel maar mooi boven de kudde heeft doen uitstijgen. Nu torste Machine Gun Kelly wél een zwaar verleden mee, lazen we ergens. Drugs, en heibel met z'n pa. Dan vergaat het giechelen je wel. Maar het is niet omdat van heroïne je tanden uitvallen dat je niet meer kan lachen. Nochtans zou MGK wel over een gevoel voor humor beschikken. Hij tourt dan ook met Linkin Park, en in z'n vrije tijd doet hij aan professioneel worstelen - het soort waarbij je doet alsof, en kleine broekjes draagt.

Helemaal mal werd het pas toen in de Klub C duidelijk werd dat Machine Gun Kelly dan wel vervaarlijk hevig schuimde rond de mond, maar tegelijk ook een niet-ironisch kloppend hart had voor melodrama. Maar plakkerige troep als 'Bad Things' en 'Let You Go' pikken we ook niet langer van Linkin Park, dus waarom zouden we het hier eigenlijk door de vingers zien?

Machine Gun Kelly: de film (1958) was beter.

Het moment

Toen de talrijke fotografen eindelijk beloond werden voor hun geduld en MGK z'n shirt uitdeed om z'n volgekrabbelde lijf uit te stallen.

Het publiek

Deed hetzelfde met hùn lijf, maar dan iets minder indrukwekkend.

Quote

'De laatste keer dat ik in België was brak ik een tand' - En wij beten deze keer onze tanden stuk op Machine Gun Kelly. Oog om oog, etc.

Tweet