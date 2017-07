Rock Werchter 2017: dikke sfeer ondanks het weer

Uit het beestachtige enthousiasme dat u zonet tijdens Jimmy Eat World tentoonspreidde, leiden wij af dat de regen u geen ene reet kan schelen, waarvoor dank. Dánk, ja, want zonder de sfeerbeesten die door weer en wind hun longen tot roadkill schreeuwen, is Werchter niks nougatbollen.

Het dreigende wolkendek liep al de hele dag te kwijlen, maar die speelse miezerbuitjes zijn onderhand aangedikt tot volwaardige regen – de schuldigen: global warming? Chemtrails? De voodoo van Frank en Sabine? De festivalgoden die, in een onbegrijpelijke woedebui, hun toorn over de wei laten neerdalen? We hebben vooralsnog geen idee. Later misschien meer!

Maar kom, wat nattigheid kan uw pret niet drukken: men is gekomen om te feesten, en gefeest zal er worden. Dat beestachtig enthousiasme uit zich trouwens in trampolinegewijs op en neer hupsen, meebrullen met de lekker dramatische teksten van voorgenoemd Jimmy Eat World, en spetter-spieter-spateren in sappig gras (of de plassen die zich gevormd hebben op het kunststofgedeelte) nabij de Main Stage.

We vragen ons af of regen misschien wel leuker is dan het kwakkelweertje van de afgelopen dagen, aangezien we nu verlost zijn van de eeuwige twijfel tussen regen en zonneschijn – geef, met andere woorden, de hoop op een hittegolf maar op. In plaats daarvan zijn de poncho’s uit de kast gehaald, of beter: opgevist uit de vuilnishopen gevormd door alle reservekleren in uw tent.