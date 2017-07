Rock Werchter 2017: kledingswitch tegen de regen

1. Poncho’s, poncho’s, poncho’s

Als we de wei mogen geloven, is niet de hond maar een felkleurig stuk plastic de beste vriend van de mens. Hét kledingstuk om uw suikerzoete huid te beschermen tegen de regen is immers de poncho, en wel in zoveel schakeringen dat de gemiddelde Gay Pride-parade er spontaan bij verbleekt. Tevens de perfecte manier om wat Fröhlichkeit te injecteren in dit druilerige hemelgewelf, voor zover u die levensvreugd al niet zélf aanlevert. Gelieve uw poncho evenwel niet te verwarren met een vuilniszak.

2. De regenlaarzen

Om uw onderstel niet te beschermen tegen het plenzend water en zo versabbelde pootjes te vermijden, trekt u geheid de ultieme beschermengel aan. Enige nadeel is de aanzuigkracht van de modder, want menig laarsje wordt liefdevol opgeslorpt en bijgehouden. Enfin, één pootje in de frisse lucht kan ook wel eens aangenaam zijn. Hoe dan ook kiest u resoluut voor de eeuwige klassieker, en terecht, nondedju.

3. De regenjas

Al even betrouwbaar, onmisbaar én onfeilbaar in het arsenaal tegen de gevreesde festivalbui is de regenjas, in al haar vormen: pastelroze met witte hartjes, camouflagekleurig, bedeesd zwart, kanariegeel tot zelfs transparant (al zijn we niet overtuigd van de redenering achter die keuze). Hoe dan ook, bescherming verzekerd!