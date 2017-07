Concertreview: James Blake op Rock Werchter 2017

'Achter Saturnus naar links, en vraag het daar nog eens'

Nee, hey ho let’s go, dat kreeg-ie niet cadeau. James Blake moest vrijdag een messengevecht leveren met de omstandigheden. Want een Main Stage is niet zijn moskee. Bovendien stond de festivalklok op aperitiefuur, en was iedereen z’n Radiohead-bets aan het placen.

‘Allemaal geen probleem, hoor,’ Whatsappte hij Thea Francken, zijn vriendinnetje, net voor het concert, ‘ik maak er wel gewoon zelf een starry, starry night van.’ En dus zette hij in met ‘Vincent’, de ode aan de gelijknamige Byloo die oorspronkelijk van Don McLean is. Er ging mooi sentiment in zijn ogen sluimeren, een weemoed die verwant is aan geluk. Ja: ‘Ontroer de wereld, begin bij jezelf’ is een pront levensmotto.

Blake bleef in z’n trip, kuste de mooiste geluiden uit z’n piano, en falsette zich door het meest kostbare uit z’n backcatalogue. Zijn bachelor in de melancholie is ook de mijne, besefte ik tijdens ‘Life Round Here’. ‘Choose Me’ was een ruimtereis: achter Saturnus naar links, en vraag het daar nog eens. En in ‘Voyeur’ en ‘Klavierwerke’ kwam de waanzin logeren. Tja, het moet niet altijd mijn hoofd zijn.

Neen, James Blake was veel meer dan een voorstudie van Radiohead. Hij was een melkwegstelsel op zichzelf, een universum waar je al je slecht gestapeld verdriet en al je romige verlangen in kwijt kon. En u?

Het moment

Natuurlijk speelde hij ‘Limit To Your Love’: een ochtendgebed voor nachtraven. Voor dat soort kippenvel moet je doorheen het jaar naar de kwaliteitspoelier.

Het publiek

Ontdooide tijdens de set, maar ontdooide niet genoeg.

Quote

‘Geniet van de volgende band! Dat zal vast wel lukken, niet?’

Tweet