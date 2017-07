Rock Werchter 2017: zuurpruimerij op de wei

Ieder jaar zakken verscheidene colonnes norse kadees af naar Werchter, met, zo lijkt het wel, als enige doel het afzeiken van alles in een straal (no pun intended) van vijf kilometer. En omdat wij inzitten met uw psychische gezondheid, zochten we op de wei de grootste klagers uit. Hieronder uw grootste grieven en ongezouten annex niet-onderbouwde meningen.

Over het publiek

De oudere generatie beweert unaniem dat er hier elk jaar méér kindjes in het rond sjezen, en de muziek verslechtert óók al elk jaar. Vervolgens zweren ze om, als het zo doorgaat, zich volgend jaar geen ticket meer aan te schaffen. En dan prompt toch eentje kopen.

Het jong grut ergert zich voornamelijk aan de veertigjarige ‘creeps’ en ‘weirdo’s’ en hun bijzonder ongewilde avances. Maar ja, veertigjarig en veertienjarig, dat scheelt maar twee letters! Mochten de ouderen van dagen alhier nog op zoek zijn naar een openingszin: graag gedaan.

Over het weer

Typisch Belgisch strontweer; niet alleen nat en koud, maar ook nog eens zo wispelturig als een lentebui – ofte: minder betrouwbaar dan de settijd van Ronnie Flex op Couleur Café. De verschillende synoniemen voor uitwerpselen die bij ‘regen’ werden gevoegd, besparen we u.

Over de bands:

Charli XCX blijkt een overroepen huppelkut die beter zou strippen of zich prostitueren dan zingen. ‘Allez, dat doet ze nu eigenlijk al.’ Maar onthou, kinders: een illustere carrière uitbouwen door te teren op het succes van anderen (o.a. Icona Pop en Iggy Azalea), dat is ook een kunst.

‘System of a Down, dat is zo van die kwaaie muziek zeker?’ Spreekt voor zich!

‘Vandaag is 't alleen maar mascara-muziek!’

Kort samengevat: Linkin Park is een kuttig emobandje voor angstige, overgevoelige tieners of twintigers die hun angstige, overgevoelige tienerjaren willen herbeleven. Blink-182 is een kuttig emobandje voor angstige, overgevoelige tieners of twintigers die hun angstige, overgevoelige tienerjaren willen herbeleven. Jimmy Eat World is een kuttig emobandje voor angstige, overgevoelige tieners of twintigers die hun angstige, overgevoelige tienerjaren willen herbeleven.

Staat genoteerd, zure festivalgangers!