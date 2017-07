Concertreview: Seasick Steve op Rock Werchter 2017

De achterkant van zijn One-Stringed Diddley Bow toont trots een autonummerplaat van de staat Mississipi . Seasick Steve is dus een ware hillbilly! Hey wacht: woonde hij niet vooral in Californië ? Whatever; we gaan hier niet flauw doen over zijn leugentjes.

Zo bont als andere leugenbaronnen als de achttiende -eeuwse edelman Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen maakte Seasick Steve het trouwens niet: hij zwetste noch over op kanonskogels vliegen, noch over zichzelf aan zijn eigen baard uit een moeras trekken. Over de frequentie van het op- en af een goederenwagon springen en zijn bankrekening jokte hij wél, maar we vergeven het hem.

Op een hoofdpodium te Werchter was Steve immers nog altijd Steve. Dat betekent: alweer een onbestemd drankje drinken, alweer de krakkemikkige snaarinstrumenten, alweer veel entertainment. Onderhoudend was bijvoorbeeld hoe de sloeber Walkin’ Man voor een tienermeisje zong; de verlegen Gitte luisterde er lichtjes blozend en ontroerd naar. Moving was ook hoe drummer Dan Magnusson en de zelfverklaarde hobo in You Can’t Teach an Old Dog New Tricks danig uitrekten; het nummer kreeg daardoor ook een extra, bijna hypnotiserende touch.

Steve’s nieuwe plaat ‘Keepin’ The Horse Between Me And The Ground’ telt veel rustige country- en blues deuntjes, maar op Werchter werd er dus vooral plezant geboogiewoogied. Trainhopten voorbij: potente versies van ‘Summertime Boy’ en ‘Gypsy Blood’. Ook ‘Bring It On’ klonk precies zoals het hoort: mean, gruizig. Tranceverwekkend, haast. Tijdens uitsmijter Keep That Horse Between You And The Ground mocht Black Box Revelations - uhum - opdraven en die maakte daar mee een wel heel cool bluesy, psychedelisch raaaawk-nummer van.

Een degelijk optreden dus, dat van Seasick Steve. Al merkte de zuurpruim in ons op dat zijn podium act wel weer heel erg op de vorige leek en dat de mans gebabbel soms de vaart uit het concert haalde. Niettemin: keep on spreadin’ the love, Steve!

Het moment: Steve moet wel nog leren schrijven; Gitte moest hem met gebarentaal duidelijk maken hoe een 't' eruitziet.

Quote

'Naar dit festival komen, voelt als thuiskomen.' De weg kwijt, Steve?

Het publiek

U shakete uw hips en klapte met veel goesting in de handen op Steve’s arme mensen- muziek. maakte de man zo nog wat rijker, én toonde dat u nog steeds van hem houdt. No matter what.