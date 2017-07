Concertreview: Bonobo op Rock Werchter 2017

Het blijft allemaal te vlak voor echte vervoering’, hoorden we ergens over een Bonobo -concert. Met onze meest kritische blik en streng gefronste wenkbrauwen posteerden we ons in The Barn vlak voor het podium. Blij verrast merkten we dat Bonobo daar wél iedereen in extase bracht.

Schaarse pianoklanken, weemoedig klinkend koper, aanzwellende baslijnen warmden vijf minuten op. En dan: de boenke- tsjk- tsjk- boenke- tsjk- tsjks, de warme elektronica van 7th Sevens trokken u en ons met de schabbernak vijfenzeventig minuten lang mee in de uiterst dansbare, en elegante jazz- en globetronica van Simon Green. Da’s heel straf, want de Britse producer maakte met ‘Migration’ eerder dit jaar een plaat vol fijnzinnige hooftelefoon-muziek, die live moeilijk over te brengen is. Toch slaagden Green en zijn gevolg daar wonderwel in. De soulvolle, hese stem van Szjerdene versensueelden melancholische down tempo- stukken als Break Apart. De keelgeluiden van Samir LanGus kwamen weliswaar uit een doosje, maar klonken geweldig. Net als de rest van Bambro Koyo Ganda trouwens, want die exotische knaller was weer opzwepend, bezwerend.

En te allen tijde stijlvol, net als de vage en abstracte beelden van dorre woestijnlandschappen, ijzige bergtoppen en zwart-wit beelden van rasterachtige structuren en wiskundige figuren. Mooi allemaal, maar in zowat elke visual merkten we ook vreemde objecten als vreemd oplichtende hoepels, mysterieus ergen in de lucht hangende vierkanten, fluorescerende staafjes.

Die maakten dit optreden er alleen maar boeiender op. Dat vond u ook u; ‘thank you’s’ van – de in zijn hum zijnde- Green werden overstemd door wel héél gejoel en gestamp. En terecht, want te gek was het hoe de opperaap de gesamplede ‘yeahyeahyeahs’ uit Baby van het r&b-zangeresje Brandy door Kerala roerde. Overige troeven van dat hoogtepunt: elektronische rikketiks, een geweldige drumsolo en op het einde een portie kolkende noise. En voor we het vergeten: ook het klaterende, fonkelende en rinkelende ‘Cirrus’ was mind blowing. Perfectie bestaat niet, en dus wilden we deze passage belonen met vier en een halve ster. Waarom geven we er dan maar vier? Naar onze bescheiden mening had het zevental soms iets meer kunnen doordouwen, Green en zo hielden zich naar ons gevoel soms iets te veel in. Maar toch: topprestatie!

Het moment

Ook Green bekroonde Werchter 2017 al tot festival van het jaar. Deed Scheuremans iets in het water van de Dijle soms?

Het publiek

U was voor het optreden als hitsig door beelden van uw muilende collega's op de Kisscam, en Bonobo maakte u alleen maar heter.

Quote

Geen Quote. Green die in warmrood podiumlicht in zijn eentje stond te bassen was al mooi genoeg.