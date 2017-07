Rock Werchter 2017: Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem bouwden een feestje in The Hive (37 foto's)

Terwijl Linkin Park de ene na de andere meezinger losliet op de Mainstage van Rock Werchter, was het échte feestje aan de gang in The Hive. Zetten de tent in lichterlaaie: Omdat Het Kan Soundsystem ft. MC Average Rob. Hoogtepunt van het set was ongetwijfeld de live versie van 'Kusje aan je Mama'. Bekijk hier alvast de sfeerfoto's!