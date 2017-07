Rock Werchter Concertreview: Bonobo op Rock Werchter 2017

Het blijft allemaal te vlak voor echte vervoering’, hoorden we ergens over een Bonobo-concert. Met onze meest kritische blik en streng gefronste wenkbrauwen posteerden we ons in The Barn vlak voor het podium. Blij verrast merkten we dat Bonobo daar wél iedereen in extase bracht.31