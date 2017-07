Concertreview: No Name op Rock Werchter 2017

No Name, no review, was het domme grapje dat me te binnen schoot vlak voor Fatimah Warner (‘from Chicago’, zei ze vier keer) begon. Klub C was toen leeg, werkelijk niemand stond (in tegenstelling tot pakweg Dua Lipa of Bazart ) trappelen van ongeduld te wachten. Onterecht, want No Name was groovy, soulful, funky en Tof. Bijwijlen Heel Tof.

‘t Is moeilijk vast te stellen waarom, want de hele set was er geen memorabele song, hook of melodie te bekennen, en rappen of zingen deed ze amper. Je kan haar stijl nog het best omschrijven als spoken-word-met-soulfood for the mind. Geen enkele andere artiest op deze editie van Werchter had meer teksten uit het hoofd geleerd: Fatimah debiteerde ettelijke tekstvellen, duizenden woorden per track – dat moet ze leren doseren.

Op een naar mijn smaak iets te witte/blanke/vulmaareenpolitiekcorrectwoordin editie van Werchter bracht No Name ook een hoge dosis inktzwarte soul mee. Old school soul en funk, vooral onder invloed van haar ubergroovy keyboardspeler die eruit zag als een kruising van Martin Luther King, Shaft en John Legend en ook zo klonk. Hij speelde patronen die zo uit een Blaxploitation movie waren gelicht, meer bepaald uit de seks scènes. Ook de jazzy blanke gitarist leek overgebeamd uit het ghetto van Chicago in 1969.

No Name speelde om twee uur ‘s middags (6 uur ‘s ochtends naar Werchter normen) en dat klank liet te wensen. was voor velen iets te vroeg. Maar aan het eind (ze stopte abrupt en vluchtte bijna de coulissen in) was de bij het begin lege tent meer dan halfvol, een goed teken. Ik heb niks spectaculairs gehoord, maar ik was er blij met haar soul, haar relaxte attitude (voor het eerst dit jaar stond een zangeres in de Barn die niét bikinigewijs zoveel mogelijk vlees liet zien noch zo bevallig mogelijk danste) en haar good vibes. Ze moet alleen een andere mixer in dienst nemen, want de klank liet te wensen.