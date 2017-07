Concertreview: Omdat Het Kan Soundsystem in The Hive op Rock Werchter 2017

De grootste zotternij en het wildste spektakel dat de Werchterse heide ooit gezien heeft: de nu al legendarische set van Omdat Het Kan Soundsystem in The Hive. Onbetwistbaar hoogtepunt: ‘Kusje aan uw mama’.

Omdat Het Kan Soundsystem is intussen niet gewoon dé naam in de hedendaagse muziekwereld, hij overstijgt het concept ‘naam’ – ja, beste vrienden, zwangere dolfijntjes springen uit de zeven zeeën om deze knul aan het werk te zien, en als zelfs de slimste (toch?) zoogdieren er een gruwelijke dood op het droge voor over hebben om ‘Kusjes aan uw mama’ live te horen, dan weet u dat zijn set verplichte kost is.

OHKS werd tevens bijgestaan door zijn hoogstpersoonlijke MC Cringemaster Flex,beter bekend als social media-held Average Rob, wiens zoetgevooisde stem ons aller trommelvliezen streelde tijdens ‘Kusjes aan uw mama’. Toegegeven, we bespeurden een zweem van playback, maar aan dat kwaaltje lijden de groten der aarde als Charli XCX en Lorde ook – zij schopten het tot tieneridool met een backing track waarvan de decibels kunnen wedijveren met een goederentrein, dus het jong grut geeft geen ene ruk om lipsynchen.

Desondanks bleef ‘Kusjes aan uw mama’ als een piramide onder gesubsidieerde monumentbescherming – dat terwijl Linkin Park haar beste Robbie Williams meets ’t Vlaams kinderkoor-imitatie gaf, en Above & Beyond een cursus kleidildo’s kneden organiseerde in KlubC.

De platenbonzen slapen, nee, zijn werkelijk comatéús als ze OHKS en Average Rob nog niet op hun radar hebben. Dat deze boys nog geen collab hebben met Pharrell Williams of DJ Khaled (toch de grootste curatoren van hedendaags muziektalent) is ronduit misdadig. En eerlijk, zelfs de toekomst van de moderne muziek, het innovatieve avant-gardeduo The Chainsmokers, kunnen hier goddomme nog een puntje aan zuigen. Don’t be fooled en stay woke, mensen: de enige échte headliner speelde in The Hive.

Shoutout naar de Callboys, die wat later het podium beklommen. Plaatsvervangende schaamte is ook entertainment, en negatieve aandacht is ook aandacht. Gelukkig maar!

Het publiek

Werd wild.

Quote

'Kusje op haar booty.'