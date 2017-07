‘Rock N Roll Consciousness’ is de beste plaat van Thurston Moore’s sinds de split van zijn oude band. En, ik durf dit bijna niet schrijven, na het wervelwinderige optreden van de Thurston Moore Group in The Barn mis ik Sonic Youth niet meer. Waarom zou ik eigenlijk ook? Moore’s nieuwe bvba telt met Steve Shelley, Debbie Googe en James Sedwards leden van SY, én My Bloody Valentine én de all-star outfit van This Heat.

Zo een band maakt beloftes, en Moore + friends lossen die ook moeiteloos in. Een uitgesponnen Ceasefire gaat er vol voor. Over een hakkende ritmesectie heen shout de zanger- gitarist ‘Free Love, free love’, en daar ben ik wel voor te vinden. Voor het dreigende Cusp ook: de twaalf snaren van Moore en James Sedwards stofzuigeren dwars door de melodieuze baslijn van Debbie Googe. Maar dé ster op dat moment is het drumstel van Steve Shelley: dat klinkt namelijk als een mean drummachine in één of ander rechttoe rechtaan elektro-track en geven het nummer een forse por in de rug.

Stilte is het vijfde instrument in de break van Speak To The Wild; mooi is het hoe het viertal die song de nodige ademruimte geeft. Gitaarriedels klinken krom, scheef, en dus right on . Mooi is ook hoe Moore zijn collega ruimte geeft om zijn kunde te etaleren; zowel in Speak To The Wild als in Aphrodite krijgen de twangs en tremolo’s van Sedwards vrij spel.

Exalted demarreert onverwacht, en doet een doommetalke. Gek: de plaat van Shelley blijft hangen, want zijn trommels blijven overenoverenover dezelfde cadans herhalen. Moore en de zijnen zou kunnen afsluiten met withete noise, maar doet dat fijntjes niet. Meesterlijk is het dan ook hoe deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het nummer doodlegt. Ik herhaal: het gaat hier dus over een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het is dus niet hun schuld als andere groepjes niet zo terrific zijn.

Het moment

Moore blijft een experimenterende kwajongen; fantastisch is het hoe hij feedback en ruis 'Smoke Of Dreams' laat inleiden.

Het publiek

U luisterde aandachtig, schuddebolde, wiebelde met de knietjes en luisterde opnieuw aandachtig.

Quote

'Free love, free love!'. Ja Thurston, dat wil ik wel. Anytime!