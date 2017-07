Rock Werchter 2017: vermoeide kopjes alom

Op deze laatste dag Werchter is de pret bijna ten einde, maar de uitputtingsslag is daardoor des te intenser.

Door de hoeveelheid zombieachtige schepsels die momenteel over het gras strompelen, waanden we ons bij een wandeling over de heide op de set van ‘The Walking Dead’, of, ook een optie, temidden van een echte zombie apocalypse. We annuleren onze reservatie voor die atoomschuilkelder toch nog niet meteen. Hoe herkent u de Werchterzombie?

1. De wallen

Eigenlijk hoeven we niet bang te zijn, want we kunnen ons in het geval van een echte apocalyps ook verstoppen onder de gigantische wallen die zich intussen opgeworpen hebben onder uw ogen. De vermoeidheid hakt er stevig in, zoveel is duidelijk.

2. De geur

Een Werchterzombie kan u ook herkennen aan de geur, een aroma dat doet denken aan een onwelriekende cocktail van Camembert, ajuin, gepekelde haring, lintworm en andalouse. Het resultaat van vier dagen lang marineren in uw eigen lichaamssappen én die van anderen, op elkaar gepropt aan podia of in lekker warme tenten. Douchen is nog steeds voor mietjes, schijnt het.

3. De woordenschat

Waar de woordenschat van de gemiddelde zombie zich beperkt tot ‘brains’, reikt die van de ondode festivalganger niet verder dan ‘bier’. Belangrijk verschil is dat ze dat brullen, en niet, zoals het een echte zombie betaamt, grommen.

4. Het je m'en foutisme

Ook al zijn uw overlevingsmechanismes intussen in overdrive geschakeld, u loopt over van I don’t give a fuck-ness bij het bezetten van de dansvloer en het rondflaneren met de obligate friet of frikandel in uw knuisten. Trouwens, we weten het nu zeker: uw voeten zijn kleine overactieve ijsdweilmachines. Qué? Wel, uw voeten maken de wei vlak en glad zoals voorgenoemde ijsdweilmachines een schaatsbaan ontdoen van groeven en sleuven. Vergezocht? Neuh.