Rock Werchter 2017: de gênantste festivalmomenten

Wees eerlijk: het menselijk lichaam is, door de band genomen, een redelijk walgelijk ding. Het scheidt allerlei soorten vochten af die u liever niet op uw boterham ziet, verspreidt onaangename geuren als een automatische Febreze met okselsmaak, en heeft darmflora die zich om de tien minuten gasvormig laten gelden. Sociale interactie is nog véél complexer, en u kan een encyclopedie vullen met de verschillende manieren waarop u aan sociale zelfmoord kan doen.

Een zootje ongeregeld dat zich vier dagen lang te goed doet aan allerhande vunzigheden, botst dus ongetwijfeld op wat kinkjes in de kabel. Zoals daar zijn:

1. Struikelen

En niet zomaar struikelen, maar vallen over iemand die op de grond ligt te luieren of zijn roes uit te slapen, en bijgevolg die persoon verpletteren. De pint of de friet die desbetreffende ligzwam in zijn handen had, is dan waarschijnlijk uitgevloeid of -gestrooid over diens t-shirt. De interactie die volgt (‘En wie gaat dat betalen?’) is zo mogelijk nog triester. Ach, de zwaartekracht, eeuwenoude vijand van zowel onhandige scheefpoten als decolletés.

2. De 'I know what you did'

We hebben ons laten vertellen dat de toiletten op de Werchterwei tegenwoordig zelfs porseleinen potten hebben, maar dat doet niets af aan de geurkracht van de gedeponeerde uitwerpselen. Wanneer u net een stevige baksteen gedropt heeft en er iemand (nét wanneer u de deur opendoet) hetzelfde toilet wil binnenstappen, krult de walm van uw minst smakelijke uiteinde zich ongetwijfeld tot in de neus van uw arme opvolger. Die kan overigens enkel denken: ‘Amai, uw darmen zijn serieus rot.’ En dat ziet u in zijn/haar ogen.

3. De drop verkeerd inschatten

De beste manier om uw street cred volledig door de Dixi te spoelen, is den ontploffing verkeerd aanduiden. Het ergste moet dan nog komen: de vernedering wanneer u probeert te doen alsof er niets aan de hand is. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dus een filmpje zegt meer dan een miljoen miljard woorden:

4. Boeren op een slecht moment

De perfecte manier om vers ontsproten romantiek aan diggelen te slaan, is een fikse boer te laten in het gezicht van uw potentiële muilpartner, die u per direct de inhoud van uw maag meedeelt. Een ongeveer even ernstig geval van oversharing als de status van uw prostaat rapporteren, en met even scharlaken schaamrood tot gevolg.

5. Overgeven

Spauwen, gabbelen, brokken, bekpissen, natboeren, Siegfried Bracken, een premature foodbaby baren, de drank weer aan de Heere geven: aan synoniemen voor het goeie ouwe omgekeerd eten geen gebrek. Op het moment zelf bent u waarschijnlijk te bezopen of te voedselvergiftigd om u zorgen te maken, maar achteraf kan het u wel eens opnieuw bezoeken. Dubbele punten als u sprinklergewijs over een menigte heen kotst.

Het moge duidelijk zijn: een festival tjokvol hongerige, dorstige, stinkende, blozende en anderwijs ontbeerde dan wel gebrekkige mensen is een broeihaard van awkwardness.