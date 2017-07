Good vibes, gooood vibes voelen wij in overvloed tijdens de underground disco- set van Robbie Chater en Tony Di Blasi . Underground disco? Neeneenee, dat kun je de gekte van The Avalanches niet noemen. Retro- elektronicapop, misschien? Of nog erger; Hypnagogic pop?

Naaaaaah; de Australische gekkies brouwen simpelweg een stoofpotje. Een lékker hutsepotje van tekenfilm-tunes, wufte blaasinstrumenten, vintage hiphop, psychedelische klankpaletten, en zo verder en verder en verder. The Avalanches is trouwens geen chocoladefabriek, maar een sample- onderneming in kinderlijke verwondering. En dat maakt deze bende aussies vanavond, bij vlagen toch, geniaal. De baas heet niet Willy Wonka, wel Robbie Chater. Maar het draait niet alleen om hem, of de andere lawine- versneller Tony Di Blasi ; op de laatste avond van Rock Werchter 2017 zijn ook rapper en booty music- specialist Spank Rock en zangeres/ bombshell Eliza Wolfgramm er in de KluB C bij.

Bij het soulvolle, funky Because I’m me denken wij aan de jonge Michael Jackson. Als Chater en anderen Frankie Sinatra inzetten, is ons hoofd leeg; heerlijk bouncen doen we des te meer. Wel jammer dat Spank Rock rhymes het eerste kwartier er niet doorkomen. Subways klinkt trouwens toch als disco, en wel zoals die gedraaid werd in de New Yorkse ondergrond – denk Studio 54- uit de jaren ’70.

Stotterende synths, mitraillerende rhymes, ratelende koebellen verklanken beelden van de verdwaasde kop van Bill Murray geeky comicfiguren. Spank Rock toast en dist, en komt er toch door. Waarna een psychedelisch, romantisch en tegelijk weird, maar ook prima Since I Left You de club sluit. Een soms rommelige club, waarin Chater en collega’s soms de dingen te overhaast willen doen. En daardoor bij momenten niet bij de zaak klinken. We willen deze sympatico’s graag vier sterren geven, maar op het einde van Rock Werchter moet de mopperpot in ons kost wat kost het laatste woord hebben. Duh!