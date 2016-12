Lesje in nederigheid van blinde voetballers (filmpje)

Terwijl onze Rode Duivels meer mensen teleurstellen dan de NMBS, ontduikt Lionel Messi belastingen en is Cristiano Ronaldo vooral bezig met het betasten van zijn eigen spiegelbeeld. Eén van de mooiste sporten ter wereld wordt zo naar de filistijnen geholpen door wat overbetaalde broekventjes. De Braziliaanse voetballers in onderstaande minidocu leren ze een lesje in nederigheid: de spelers zijn allemaal blind. De protagonist van het filmpje vertelt hoe voetbal letterlijk zijn leven redde. Een prachtig verhaal in een prachtige sport, binnenkort ook te zien op de Paralympics.