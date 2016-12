8 voetballers met naam en faam die momenteel hun vak uitoefenen in het Verre Oosten

De lokroep van het Chinese geld weerklinkt steeds luider in kleedkamers over de hele wereld. De laatste slapjanus die zwichtte, luistert naar de naam Carlos Tevez . Hoewel hij besloot de nadagen van zijn carrière door te brengen bij jeugdliefde Boca Juniors , was het bod van Shanghai Shenhua te hoog om te weerstaan. De Argentijn is echter lang niet de enige die zijn voetbalambities opofferde in ruil voor een flinke zak Chinees geld...

1. Carlos Tevez

Loon: 720 000 euro per week

Transferbedrag: 84 miljoen euro

Carlos Tevez is de laatste in een lange rij voetbalsterren die voortaan over de Chinese velden dartelt. De Argentijnse vedette won met onder meer Juventus, Manchester City en Manchester United zowat alles wat er op clubniveau te winnen valt. De inmiddels 32-jarige aanvaller speelt momenteel voor Boca Juniors, maar verruilt zijn jeugdclub nu voor het Chinese Shanghai Shenhua, dat daar een karrevracht duiten voorover heeft.

2. Oscar

Loon: 470 000 euro per week

Transferbedrag: 60 miljoen euro

Dat de Chinese Super League niet enkel aantrekkingskracht uitoefent op spelers die over hun hoogtepunt heen zijn, bewijst de transfer van Oscar van Chelsea naar Shanghai SIPG. Met zijn 25 jaar is de Braziliaan de jongste in deze lijst, en nadert bijgevolg de top van zijn kunnen. Hoewel José Mourinho hem als zijn uitverkoren nummer 10 zag, komt hij sinds de komst van de nieuwe Chelsea-trainer Antonio Conté amper van de bank. Oscar koos dus eieren voor zijn geld, en zal de komende jaren goed de kost verdienen in China.

3. Gervinho

Loon: 190 000 euro per week

Transferbedrag: 15 miljoen euro

De Ivoriaan schuimde jarenlang de flank af bij de Engelse topper Arsenal, maar werd een seizoen of twee geleden verpatst aan het Italiaanse AS Roma. Daar deed hij het naar behoren, maar een bod van het Chinese Hebei China Fortune FC kon hij niet weigeren. Tevens de enige die in interviews steevast toegeeft dat zijn transfer louter met geld te maken heeft. Eerlijke knul, die Gervinho.

4. Graziano Pellè

Loon: 305 000 euro per week

Transferbedrag: 15 miljoen euro

Afgelopen zomer maakte Graziano Pellè - samen met zijn Italiaanse ploegmaats - nog brandhout van de Rode Duivels tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. De boomlange aanvaller was een laatbloeier, en kwam na enkele succesvolle seizoenen bij Feyenoord terecht bij de Engelse middenmotor Southampton. Daar liet hij geregeld de netten trillen, waardoor hij het doelwit werd van een lucratief bod van het Chinese Shandong Luneng.

5. Jackson Martinez

Loon: 240 000 euro per week

Transferbedrag: 42 miljoen euro

Toen Atlético Madrid na de verkoop van Falcao naar een vervanger zocht, kwamen ze terecht bij de Colombiaanse spits Jackson Martinez. Die scoorde al enkele seizoenen aan de lopende band bij de Portugese gigant Porto, waardoor Diego Simeone zonder schroom zijn chequeboek bovenhaalde. De transfer bleek echter geen succes. Redder in nood voor Simeone was Guangzhou Evergrande, dat zo vriendelijk was om een aanzienlijke berg duiten neer te tellen voor Martinez.

6. Ezequiel Lavezzi

Loon: 260 000 euro per week

Transferbedrag: 4 miljoen euro

De Argentijn maakte zijn naam bij het Italiaanse Napoli, waar hij na enkele uiterst succesvolle seizoenen werd weggelokt - samen met ploegmaat Edinson Cavani - door de oliedollars van Paris Saint-Germain. Na enkele seizoenen geschipperd te hebben tussen bank en basis in de Franse hoofdstad, verkaste de wendbare Argentijn naar Hebei China Fortune om in de nadagen van zijn carrière nog een fameuze cent bij te verdienen.

7. Ramires

Loon: 230 000 euro per week

Transferbedrag: 30 miljoen euro

De Braziliaan zorgde jarenlang voor een laagje beton op het middenveld van Chelsea, hetgeen hem een volgeladen trofeeënkast opleverde. Na de terugkeer van José Mourinho - die de voorkeur gaf aan het duo Matic en Fabregas - verdween de middenvelder echter op het achterplan. Hij besloot dan maar voor het grote geld te gaan, en verkaste een jaar geleden naar het Chinese Jiangsu Suning.

8. Alex Teixeira

Loon: 175 000 euro per week

Transferbedrag: 50 miljoen euro

Samen met Willian - nu Chelsea - en Douglas Costa - Bayern München - hielp Alex Teixeira het Oekraïnse Shaktar Donetsk uitgroeien tot één van de gevaarlijkste ploegen van Europa. Een droomtransfer leek dan ook onvermijdelijk. Na een zomertje flirten met de Engelse topclub Liverpool koos de Braziliaanse aanvaller in de zomer van 2016 echter verrassend voor een overstap naar het Chinese Jiangsu Suning FC. De voetbalwereld verkeerde in rouw, dat in tegenstelling tot Teixeira's bankrekening.