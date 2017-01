In memoriam François 'Swat' Van der Elst (1 december 1954 - 11 januari 2017)

September 2004 zat ik op de Eurostar naar Londen, samen met Swat Van der Elst en zijn broer Leo. De één een voormalig Anderlecht-icoon, de ander ex-Club Brugge, en allebei Rode Duivel geweest.

Die middag zagen we Tottenham op Stamford Bridge gelijkspelen tegen Chelsea, waar toen Frank Lampard speelde, één van ‘s werelds beste spelers op dat moment, met wiens vader Frank sr Swat nog de kamer had gedeeld bij West Ham. Kort voor de wedstrijd vielen Frank sr en Swat elkaar om hals en vertelde Swat hem over zijn zoon Kevin, die kort voordien uit het leven was gestapt. Dat wist Frank sr nog niet.