De mirakelwerkers van AA Gent: waarom Tottenham wippen een onvervalste krachttoer zou zijn

Vanavond dingen Racing Genk , RSCA Anderlecht en AA Gent mee naar een plaatsje in de achtste finales van de Europa League . Alle drie wisten ze een gunstige uitgangspositie bij elkaar te voetballen in de heenwedstrijd, maar de weg is nog lang. Vooral AA Gent zal een half mirakel moeten verrichten, wil het Tottenham Hotspur alsnog van de kwalificatie weerhouden. Hoe groot dat mirakel juist is? Wel…

Om dat te duiden, volstaat een simpel wist-je-datje. De voltallige spelerskern van AA Gent is ruwweg evenveel waard als Tottenham-spits Harry Kane: zo’n 60 miljoen. De nieuwe posterboy van het Engelse voetbal moest het in de heenwedstrijd echter afleggen tegen zijn Gentse tegenhanger Jérémy Perbet. De Fransman kostte slechts 1 miljoen, maar wist wél te scoren.

Dat doelpuntje voorsprong moeten de Gentenaren vanavond zien te verdedigen in een uitverkocht Wembley, goed voor zo’n 85 000 zitjes. Ter vergelijking: in de fonkelnieuwe Ghelamco Arena – thuisbasis van de Buffalo’s – passen slechts 20 000 toeschouwers. Inmiddels zou duidelijk moeten zijn dat de financiële slagkracht van de Engelse topclub ver verheven is boven die van onze landgenoten.

In dergelijke financiële - en dus ook sportieve - superioriteit schuilt echter het gevaar van onderschatting, waar Engelse topclubs regelmatig last van hebben in Europa. Zo wist Tottenham een relatief makkelijke Champions League-poule met AS Monaco, CSKA Moskou en Bayer Leverkusen niet te overleven, waarop ze naar de Europa League werden verwezen.

Veel glorie en poen valt daar echter niet te rapen, waardoor topclubs de tweede competitie van Europa eerder als doorn in het oog beschouwen. Niet in het minst door de Engelsen, wiens wedstrijdprogramma een pak drukker is dan dat van hun Spaanse of Italiaanse equivalenten. Die nonchalance en onverschilligheid speelt ongetwijfeld in het voordeel van AA Gent.

Spurs-trainer Mauricio Pochettino liet echter optekenen de Europa League serieus te nemen, en stuurt vanavond – net zoals in de heenmatch – zijn sterkste elf de grasmat op. Die spelers leken de vastberadenheid van hun coach in die heenmatch echter niet te delen. Een bijzonder makke vertoning was het vanwege de Londenaren, die vanavond op niveau zullen moeten presteren om door te stoten.

En dat niveau kan best hoog oplopen. In de Premier League staat Tottenham momenteel boven onder meer Arsenal, Liverpool en Manchester United. Dat terwijl Gent in de vaderlandse competitie KV Mechelen, Charleroi en Zulte-Waregem boven zich moet dulden. U snapt ons punt. In Europa stijgen de Buffalo’s vaak boven zichzelf uit, en dat zal ook vanavond het geval moeten zijn.

Geen enkele speler van Gent zou namelijk ook maar in de buurt van een basisplaats bij Tottenham komen. De totale selectiewaarde van de Engelsen schommelt rond de 350 miljoen euro, tegenover een dikke 50 miljoen bij AA Gent. Tel daar de hypermoderne trainingsfaciliteiten, bakken ervaring met topwedstrijden en 80 000 joelende Londenaren bij op, en men zou kunnen stellen dat het een strijd tussen David en Goliath wordt vanavond.