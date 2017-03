Van Barcelona tot Vitosha: 5 knotsgekke momenten uit de recente voetbalgeschiedenis

Afgelopen week waren we getuige van een absoluut voetbalmirakel. Barcelona wist zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League ten koste van Paris Saint-Germain . Een avond voor de geschiedenisboeken, al was dat zeker niet de eerste keer. Samen met Barcelona-PSG blijven deze 4 momenten nazinderen bij elke voetbalfan.

1. Barcelona maakt PSG met de grond gelijk

In het Parc des Princes aan de rand van Parijs krijgt Barcelona voetballes. Een atypische Barçaprestatie was het. MSN - Messi, Suarez en Neymar - kreeg geen poot aan de grond. PSG speelde dan weer zijn beste wedstrijd sinds... ooit? Barcelona werd met 4-0 afgedroogd en Paris Saint-Germain stond met anderhalf been in de kwartfinale.

Twee weken later stond de terugwedstrijd op het programma. Luis Enrique, coach van Barcelona, liet op de persconferentie weten dat de Blaugrana in staat was om zes keer te scoren en alsnog door te stoten. Compleet gestoord, die Enrique. Maar als er één ploeg is die mirakels kan verwezenlijken, is het wel Barcelona. Woensdag 8 maart omstreeks 22u45 werd er een aardeving gemeten in in de Spaanse stad. Barça scoorde de 6-1 en plaatste zich voor de kwartfinale. Bye Bye Paris!

2. Drama voor thuisland Brazilië

In de zomer van 2014 werd het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië betwist. De Zuid-Amerikaanse natie werd uiteraard weer bij de topfavorieten gerekend. Het palmares en het immense thuisvoordeel spraken immers in hun voordeel. Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht. De Goddelijke Kanaries werden groepswinnaar en schakelden vervolgens Chili en Colombia uit.

In de halve finales wachtte de eerste grote test. Brazilië moest het opnemen tegen Duitsland. Op papier een evenwichtig duel. Op gras echter niet. Miroslav Klose en co bleken gewoon veel scherper. Tussen minuut 20 en minuut 30 vlogen liefst vier ballen tegen de netten. Allen van Duitse makelij. De partij eindigde uiteindelijk op een beschamende 1-7. Ook in de kleine finale - voor het laatste podiumplekje - werd Brazilië andermaal in de pan gehakt. 0-3 in het voordeel van onze noorderburen. Ai, ai, Brazil!

3. Dubbele forfaitscore voor Feyenoord

PSV Eindhoven en Feyenoord Rotterdam zijn samen met Ajax Amsterdam de absolute traditieclubs in Nederland. PSV werd al 23 keer landskampioen, Feyenoord 14 maal. In 2010 keken de twee ploegen elkaar voor de zoveelste keer in de ogen. Op het veld dartelden toppers als Ibrahim Afellay (toen PSV en ex-Barcelona) en Georgino Wijnaldum (toen Feyenoord, nu Liverpool) rond. Spanning verzekerd!

Of toch niet, want PSV kende een dag als nooit tevoren. Halverwege de eerste helft kwamen de Eindhovenaars op voorsprong. Tien minuten later kreeg Feyenoord-speler Leerdam z'n tweede gele kaart. PSV rook bloed. Nog voor de rust kwam PSV op een dubbele voorsprong en na de koffiepauze was het hek helemaal van de dam. Van Dijk, de sluitpost van Feyenoord, had zich nog niet omgedraaid of de volgende bal verdween alweer in doel. Gelukkig had PSV een beetje medelijden en werd het 'slechts' 10-0. 24 oktober 2010 staat zo te boek als een zwarte dag in de Rotterdamse geschiedenis.

4. De ommekeer in Istanboel

Het Atatürkstadion in het Turkse Istanboel was het decor voor de Champions Leaguefinale van 2005. De affiche: Liverpool tegen AC Milan. Het beloofde een interessante wedstrijd te worden. Engelsen staan immers gekend om hun aanvallende speelstijl, terwijl Italianen heer en meester zijn op defensief vlak. Al was daar na de eerste helft weinig van te merken. AC Milan ging met drie doelpunten voorsprong de rust in. tweemaal Crespo en good old Maldini zorgden voor die stand.

Match gespeeld, denkt iedereen dan, maar Engelsen kunnen bijzonder taai zijn. Amper een kwartier had Liverpool nodig om terug te keren tot 3-3. Scoren lukte niet meer in het laatste halfuur. Ook de verlengingen waren een maat voor niks en dus moesten penalty's beslissen over winst en verlies. Het mirakel voltrok zich. Liverpool bleek beter bestand tegen de stress en mocht zijn vijfde 'beker met de grote oren' in de trofeeënkast zetten.

5. Het mirakel van Vitosha

We schrijven 1989. De Bosuil in Deurne maakt zich op voor wat een gemakkelijke wedstrijd moest worden. In Sofia werd er gelijkgespeeld, dus volstond een simpele overwinning voor de Great Old. Maar de wedstrijd verliep toch anders dan verwacht. Met nog twintig minuten op de klok moest Antwerp met 10 man verder. Franky Dekenne viel immers geblesseerd uit en de drie wissels waren al doorgevoerd.

Vitosha zag zijn kans en sloeg genadeloos toe. Drie minuten voor tijd scoorde Petar Mihtarski de 1-3. Over en out, zo dacht ook commentator Frank Raes. Maar het ongelooflijke gebeurde: op amper vijf minuten tijd schoten de Sinjoren driemaal raak. 4-3 en kwalificatie alsnog verzekerd. Straf dat Raphaël Quaranta, maker van het beslissende doelpunt, nog steeds geen ereburger van Antwerpen is!