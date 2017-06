Pakkend eerbetoon aan de slachtoffers van Manchester bij aanvang van interland Frankrijk-Engeland

Het is ondertussen al meer dan drie weken geleden dat Manchester getroffen werd door een aanslag, maar de wonden zijn zeker nog niet geheeld. Bij aanvang van de vriendschappelijke voetbalwedstrijd Frankrijk-Engeland bracht de 'Garde Républicaine' een pakkende versie van 'Don't Look Back In Anger' van Oasis als eerbetoon aan de talloze slachtoffers. Het duurde niet lang vooraleer het voltallige stadion uit volle borst meekeelde. Of hoe een wedstrijd die doorgaans op het scherp van de snee gespeeld wordt, een helende functie kan hebben.