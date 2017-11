In memoriam: Josip Weber

Josip Weber is vanochtend overleden in het ziekenhuis van Slavonski Brod. Hij was daar enkele dagen geleden opgenomen na een ongelukkige val in zijn badkamer. Weber leed al drie jaar aan prostaatkanker. Een Kroatische vriend zegt: ‘Hij was er al lang slecht aan toe, hij heeft het zolang volgehouden omdat hij zo’n vechter was.’

Josip Weber speelde in de Belgische competitie voor Cercle Brugge, waarmee hij drie keer achter elkaar topschutter werd, en Anderlecht. Hij speelde ook acht keer voor de nationale ploeg. In zijn eerste wedstrijd, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zambia, scoorde hij vijf keer. Bondscoach Paul Van Himst noemde de tot Belg genaturaliseerde Kroaat toen ‘een geschenk uit de hemel’. Maar in de eindronde van de wereldbeker voetbal in Amerika (1994) slaagde Weber er niet één keer in raak te treffen. Daar was een verklaring voor: een duidelijke strafschopovertreding tegen hem werd onbestraft gelaten in de wedstrijd tegen Duitsland, hij verknoeide enkele doelrijpe kansen door de stress, en hij werd niet aangespeeld zoals hij dat graag had: zijn komst bij de nationale ploeg had heel wat opschudding veroorzaakt bij een aantal vaste waarden in het team.

In het daaropvolgende seizoen vocht Weber terug bij Anderlecht tot een hardnekkige knieblessure hem voorgoed ongeschikt maakte voor topvoetbal.

Na zijn carrière keerde hij, met zijn vrouw en twee kinderen, terug naar Kroatië. Hij was er jeugdtrainer en vertegenwoordiger voor Belgische bedrijven in bouwmaterialen. Hij praatte nog even luid, zijn ogen glansden nog als hij accordeon speelde, hij lachte nog graag en veel, maar de mislukte episode bij de Rode Duivels bleef hem dwarszitten. Urenlang kon hij filosoferen hoe het anders had kunnen lopen.

Toen hij ziek werd, weigerde hij zich daarbij neer te leggen. Hij had geen kans op genezing, dus probeerde hij het met een dubieuze natuurgenezer. Zo was hij wel, knokken, blijven knokken, desnoods tegen beter weten in.

Josip Weber is net geen 53 geworden.