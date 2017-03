'Pelé': de biopic over de legendarische voetballer (trailer)

Uitgerekend de dag waarop het tragisch overlijden van die andere voetballegende Johan Cruijff bekend werd, kwam de trailer voor 'Pelé' uit: een biografische film over misschien wel de beste voetballer aller tijden. Met Brazilië won hij maar liefst driemaal het Wereldkampioenschap. Gedurende zijn carrière scoorde hij 1208 doelpunten: een record dat tot op vandaag ongeëvenaard is. Sit down, Messi! Op de film is het wachten tot 6 mei, al lijkt ons de kans klein dat hij in de Belgische zalen te bewonderen zal zijn.