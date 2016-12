neverforget: Xavier toverde Oscar letterlijk weg uit F.C. De Kampioenen

Een aflevering van F.C. De Kampioenen is telkens weer een emotionele rollercoaster: de innemende personages, slinkse moppen en geniale plotwendingen slingeren de kijker in een halfuurtje van woede en verdriet naar ontroering en extase. Maar wat enkel de fans van het eerste uur weten, is dat de briljante serie daarbij ook nog eens magisch is.