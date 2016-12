'Lion': Australische surfboy zkt. Indische ouders (trailer)

'Lion' vertelt het verhaal van een jongeman die als klein ventje in India verdwaalde en na een heuse odyssee geadopteerd werd door Australiërs. Nu gaat hij, via Google (had Odysseus maar een smartphone gehad!), op zoek naar zijn ouders, broertje en roots. Volgens kenners nu al een kanshebber voor de grote filmprijzen.

Op het eerste zicht lijkt de plot van 'Lion' op één of andere natte droom van Filip Dewinter: een jonge gast met allochtone roots laat z'n leven achter zich om terug te keren 'naar eigen land'. Gelukkig voor de cinefielen onder ons is de film niet gemaakt door Vlaams-nationalisten (denk maar aan de weinig artistieke propaganda van eerder deze zomer), maar wel door een opzienbarend allegaartje aan sterren: regisseur Gareth Davis beschikt zo over Nicole Kidman, Rooney Mara en Dev Patel ('Slumdog Millionaire'). De trailer is alvast veelbelovend.